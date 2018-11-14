Холина: Лучший друг девушки — хук слева

Отчего многие женщины не могут жить без заступника. И почему на самом деле они не любят ни себя, ни своего избранника.

«Если меня какой негодяй схватит за жопу, то я хочу, чтобы мой мужчина набил ему морду!» — пишет знакомая.

Она же говорила, что не может жить без мужчины — кто тогда будет таскать сумки с продуктами, забивать всякие там гвозди, чинить протекший кран? Мужчина — это грубая сила, да. В чьем-то идеальном мире.

Про жопу и морду недавно многие высказались — несколько дней назад в фейсбуке случился массовый coming out девушек, мечтающих о том, чтобы парни защищали их честь, ум и совесть кулаками (после случая с главным редактором «Медузы», который на корпоративе ухватил за задницу жену сотрудника, а тот вместо драки пожаловался начальству).

Девушки этого сотрудника осуждают. Надо было бить! А не ныть! Мужская гордость, оле-оле!

Девушки хотят, чтобы мужчины за них боролись. А некоторые еще и нарочно провоцируют — чтобы посмотреть, как за них вступаются. Обычное дело.

Вот, к примеру, одна девушка решила, что с какого-то там дня мужчина недостаточно сильно ее обожает. Поэтому она затащила его в бар, где приложилась к виски — и начала флиртовать с другим. Очень активно флиртовать — это уже скорее было похоже на секс. Ее мужчина подошел и сказал что-то вроде: «Ты умом двинулась?» Человек, которого она почти держала за член, ответил что-то вроде «Отвали!». Бойфренд сказал: «Сам отвали!» И понеслось. Девушка была очень счастлива.

И вот у меня вопрос: а как они живут, если у них, допустим, нет мужчины? Они сидят дома? Или постоянно становятся жертвами уличного насилия? Как они, в конце концов, справляются с доставкой еды? И что делают с этими протекающими кранами — подставляют тазики, пока замуж не выйдут?

Ужас в том, что махач «за честь дамы» женщины воспринимают как ухаживание. Им это чертовски лестно.

Возможно, с точки зрения этих девушек мне лично очень не повезло с тем, что воспитывал меня папа — без мамы, которая умерла при родах. Поэтому не было никаких криков: «Игорь, ну забей уже гвоздь, сколько можно!», «Игорь, почини кран, мужик ты или нет?!» и так далее.

Мой отец, который в восемь лет сбежал из детского дома, был беспризорник, попал в военное училище — и прошел всю Вторую мировую, не вбивал никаких гвоздей. Он не считал это признаком мужественности. Он научил меня звонить плотникам и сантехникам. Он научил меня драться. Чтобы я сама умела себя защитить. Лучший друг девушки — хук слева. А также резкий удар ногой в пах или хотя бы в солнечное сплетение.

Я несдержанный человек. Могу поскандалить. Но еще больше, чем хамство, меня раздражают мужчины, которые пытаются за меня «вступиться».

Знаете, бывают ситуации, когда тебе кто-то хамит, ты отвечаешь, а человек начинает уже «общаться» с тем мужчиной, который с тобой пришел. И мужчина тоже вроде вписывается. У меня в таких ситуациях случаются настоящие приступы бешенства — я кричу, чтобы вроде как мой мужчина отвалил, я сама разберусь, мне не нужны «защитники», я не беспомощная. Хочешь выяснить отношения — не надо через мою голову обращаться к «старшему по званию», то есть к особи с членом и яйцами. Ты мне хамил! Вот со мной и разбирайся!

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Я не хочу быть слабой даже символически. Потому что я не такая. Потому что я все детство жестко дралась и с мальчиками тоже — и знаю, что быстрая девочка с правильным ударом ничуть не уступает мужику. У знакомого была девушка, немного, скажем деликатно, несдержанная, и если она в клубе лезла в драку, то ее не могли сдержать и двое крепких парней. Девушка была очень среднего телосложения, вовсе не Серена Уильямс.

Это во-первых. Во-вторых, до драки, как правило, не доходит: мужчины так же осторожны, как и девочки, им не сильно хочется ввязываться в потасовку. Радость от сломанного носа очень сомнительная.

Девушек, надо сказать, это сильно травмирует: они хотят быть «прекрасными дамами», в честь которых ломают копья. Они таким образом как-то доказывают свою офигительность. Не щадя ни живота, ни носа, мужчины сражаются за меня, богиню, ура. Поэтому любой психопат, который ввязывается в каждый скандал, кажется им героем, Брюсом Уиллисом и Арни Шварцем одновременно, а нормальный человек, которому не интересен бойцовский клуб, — слабаком и тряпкой.

И вот ты думаешь: а чего таким девушкам не хватает? Любви? Уважения к себе? Внимания? Дать сопернику в нос — это как бы любовь? Или, может, у девушки происходит, наконец, долгожданное возбуждение — и это тот редкий случай, когда ее трусы становятся мокрыми? По-другому у нее не получается?

Странная правда в том, что многие женщины, оказывается, не хотят быть полноценными людьми. Они хотят быть частной собственностью, которую владелец, то есть мужчина, оберегает. Им нравится мир, в котором их кто-то обязан защищать — а ведь если кому-то надо защищать, то кому-то надо и нападать. И женщины радостно принимают такую систему координат, где есть герой, а есть и насильник, и, видимо, соглашаются, что женщина без телохранителя может быть изнасилована, избита или ограблена, и готовы на эти жертвы, потому что сами о себе позаботиться не умеют и не хотят.

То есть женщины, в принципе, поддерживают идею, что мужчина — это агрессия и насилие. Просто он может быть либо за тебя, либо против. И это понятный и приятный женщинам мир. В нем они ощущают себя бессильными овечками, и по непонятной причине это делает их счастливыми.

В 90-х была замечательная история: знакомая пошла в один нехороший клуб, там к ней привязался какой-то урод. Другой мужчина вступился за нее — а потом сам изнасиловал. Я до сих пор не понимаю сути этой истории: защитник привез ее к себе, вроде как заставил заняться сексом, она потом спряталась в ванной с его сотовым телефоном, позвонила подруге в истерике, у подруги чуть не случился инфаркт, а позже та девушка перезвонила и сказала, что все нормально. И дальше встречалась с этим насильником. Он ей нравился? Или он просто ею завладел, а девушка приняла это, так как досталась сильнейшему?

И, внимание, вопрос: а если твой парень полезет за тебя в драку, но не победит? Что надо делать? Сдаться чемпиону? Такие законы жанра или как?

Девушки, вы просто поймите: если мужчина решает проблемы кулаками, то, скорее всего, он и вас так же будет «учить». О’кей, бывают исключительные ситуации, но мы не о них говорим. К тому же в таких случаях драться придется всем — и даже вам. И еще вот меня что волнует: если вас хватают за задницу, а вы тут же требуете, чтобы за это ваш парень набил морду тому, плохому, парню, вот неужели вам своего совсем не жалко? Я искренне не пойму. Мне лично очень неприятна идея, что моему мужчине будет больно.

Мужчины! Хочу сказать одно: бегите! Женщина, которой недостаточно того, какой вы есть, и которая требует доказательств вашей «мужественности», — она вас не любит. Или очень сильно себя не любит. Не важно — на какой-то стадии это одно и то же. Правда в том, что она всегда будет требовать таких подтверждений вашей любви, которые будут даваться вам кровью и потом, в прямом и переносном смысле.

А если в общем и целом, то старайтесь быть с теми, кто вас ценит — и кто не хочет, чтобы вам было больно (опять же — буквально и фигурально).