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Школьники запустили челлендж — пишут «Путин вор» на доске
Российские школьники и студенты устроили челлендж после новости из Красноярского края, где учитель отчитала десятиклассников за фразу «Путин — вор» на доске.
Челлендж начался в группе «Сталингулаг» с фотографии из школы номер четыре Гусиноозерска в Бурятии, сообщает Сноб.
Республика Бурятия город Гусиноозерск, школа № 4. Фото из сообщества Сталингулаг в ВКонтакте
В комментариях вызов приняли ученики из Красноярска, Нижнего Новгорода, Краснодара.
Скриншот комментария под постом «Сталингулаг» во «ВКонтакте»
12 ноября в школе номер 20 поселка Таежный один из учеников написал на доске «Путин — вор». Из-за этого учитель истории и обществознания Евдокия Семеновна Ковалева отчитала подростков: грозила полицией, телохранителями Путина и вспоминала времена, когда за подобный проступок могли расстрелять.