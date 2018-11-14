Школьники запустили челлендж — пишут «Путин вор» на доске

Российские школьники и студенты устроили челлендж после новости из Красноярского края, где учитель отчитала десятиклассников за фразу «Путин — вор» на доске.

Челлендж начался в группе «Сталингулаг» с фотографии из школы номер четыре Гусиноозерска в Бурятии, сообщает Сноб.

Республика Бурятия город Гусиноозерск, школа № 4. Фото из сообщества Сталингулаг в ВКонтакте

В комментариях вызов приняли ученики из Красноярска, Нижнего Новгорода, Краснодара.

Скриншот комментария под постом «Сталингулаг» во «ВКонтакте»

12 ноября в школе номер 20 поселка Таежный один из учеников написал на доске «Путин — вор». Из-за этого учитель истории и обществознания Евдокия Семеновна Ковалева отчитала подростков: грозила полицией, телохранителями Путина и вспоминала времена, когда за подобный проступок могли расстрелять.