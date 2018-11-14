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14.11.2018
FINANCE.TUT.BY
Экс-претендентка на титул «Мисс Минск – 2018» несколько месяцев не отдает зарплату своим сотрудникам

Девять бывших работников клининговой компании «Клининг Стар» несколько месяцев не могут получить зарплату.

Они подали в суд на директора фирмы, чтобы вернуть заработанные деньги. Решение приняли в пользу работников. Однако пока они не смогли вернуть деньги. FINANCE.TUT.BY разбирался в конфликте.

В редакцию обратились бывшие сотрудники клининговой компании «Клининг Стар». В понедельник, 20 августа, они пришли на работу — убирать белорусский банк. На месте работники узнали, что директор фирмы Татьяна Романчук разорвала отношения с банком. Случившееся стало неожиданностью для работников: их никто не предупредил о подобном решении руководства.

— В понедельник мне звонят из банка и говорят, что она (Татьяна Романчук. — Прим. ред.) написала на электронную почту, что прекращает сотрудничать с банком, — вспоминает Елена Фалевко, одна из бывших сотрудниц, она устроилась на работу в компанию в 2015 году.

Как выяснилось, компания не нуждается больше в услугах уборщиков. При этом перед многими работниками остались долги по зарплате.

К слову, как раз в это время, когда с сотрудниками клининговой компании прекратили рабочие отношения — в августе 2018 года, — директор «Клининг Стар» Татьяна Романчук участвовала в конкурсе «Мисс Минск — 2018».

По словам Елены Фалевко, в компании «конфликты начались с июня этого года». Тогда женщине не выплатили зарплату за май, деньги отдали только в конце июля. Дальше ситуация повторилась, на сегодня ей не выплатили зарплату за полтора месяца. В итоге она, как и 8 других бывших работников, подали заявление в суд.

Суд постановил выплатить бывшим сотрудникам клининговой компании деньги, но средства они до сих пор не получили. По словам работников, директор компании не выходит на связь.

Еще одна бывшая работница клининговой компании Екатерина Русак последние выплаты получила еще в начале мая. В то же время девушка попыталась уволиться, однако владелица компании не разрешила работнице уйти, и та подала заявление в суд.

— Первое судебное заседание перенесли, потому что она не приехала. Назначили второе, история повторилась. Тогда назначили заочное судопроизводство. В конечном итоге удовлетворили полностью все мои требования, там получилось 2007 рублей. Это рассчитали часть зарплаты за апрель и май, а также больничные и три среднемесячные зарплаты, положенные за ухудшение правового положения сотрудника.

Фото из личного архива героя

Решение суда девушка получила восьмого августа. По решению суда ее еще 18 июля должны были уволить и произвести полный расчет.

— Однако трудовую книжку мне так и не отдали, — объясняет Екатерина.

Все это время она находится без работы, так как без документов невозможно никуда устроиться. Деньги работнице так и не выплатили, так как Татьяна Романчук не выходит на связь.

— Уже ведь не лихие девяностые. Человек нанял работников и обманул их. Мы же хотим получить свое вознаграждение за работу. У меня только 10 дней задержки, у кого-то три месяца, — объясняет работница Елена Вергейчик.

— Февраль, март, апрель и до 18-го мая. У меня не очень большая сумма, потому что я работала два часа в день — 750 рублей, — рассказывает работница Казакевич Анастасия.

В административно-хозяйственном департаменте банка, в котором сотрудники клининговой компании должны были производить уборку, подтверждают, что владелица компании расторгла договор с банком за один день, до этого о ее намерениях никто не знал.

Уборщицы пришли в понедельник на работу, однако им рассказали о случившемся, и из-за этого работники не приступили к своим обязанностям.

— В понедельник утром она (Татьяна Романчук. — Прим. TUT.BY) прислала на электронную почту письмо. Начальник пришел на работу, открыл электронную почту, увидел его. Своих работников она не предупреждала, — комментируют в банке.

После инцидента уборщики не лишились работы — с ними начали работать напрямую, по договору подряда.

Директор: «Их уведомили, что деньги будут выплачиваться»

Нам также удалось связаться с Татьяной Романчук, которая сейчас находится в Португалии. Женщина объяснила, что на данный момент компания «Клининг Стар» прекратила свою деятельность, но зарплату сотрудникам вернут. Также, по словам директора, Катерина Рысевец может «в любой момент приехать и забрать трудовую книжку».

— Люди работали, и им сейчас постепенно будет выплачиваться задолженность, которая сформировалась в связи с определенными обстоятельствами, сложившимися в компании. Их уведомили, что деньги будут выплачиваться. Когда это произойдет, я не могу сейчас сказать точно. Но то, что я прилагаю усилия, это однозначно.

Татьяна объясняет, что люди просто «в панике». На деле их «неоднократно уведомляли о том, чтобы они не волновались, были спокойны».

— Это такой уровень людей, которые боятся всего и всех. Они переживают, что их якобы кинули, бросили. Да, сейчас такая ситуация, но в процессе поступления финансов в компанию будет выплачиваться заработная плата.

Женщина не поясняет, почему договор об оказании услуг с банком так стремительно разорвали, и рассказывает, что «сложилась такая ситуация».

— Людей увольняют по-разному и разным способом. Послушайте, сколько уже таких историй в мире насчитывается. Да, сложилась такая ситуация и прервали контракт с клиентом. Да, пришлось людей… А как по-другому? У нас это может решаться в один миг, просто людям это сложно понять и принять.

 
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