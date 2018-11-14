«Тут очень важное слово «если». Поясняем, в чем смысл «реанимации» рынка акций

Когда белорусы смогут купить акции крупных белорусских предприятий и получать дополнительный доход?

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Если верить словам министра финансов Максима Ермоловича, в правительстве всерьез задумались о возрождении белорусского рынка акций.

Чиновник отметил, что предполагается активизировать продажу на бирже госпакетов акций предприятий с долей государства до 50%, а также постепенно снижать долю государства в акционерных обществах до менее 75%.

Если это произойдет, то в Беларуси появятся дополнительные возможности для вложения средств для широких слоев населения. Смогут ли белорусы купить акции МАЗа или МТЗ, если правительство проведет «реанимацию» рынка акций?

– Тут очень важное слово «если», – в экспресс-комментарии «Салiдарнасцi» поясняет старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. – Если в Беларуси реально заработает рынок акций, то это будет выгодно для населения.

Да, нельзя сказать, что белорусы массово побегут на биржу покупать ценные бумаги. Но сильно расширится круг посредников: различных фондов, банковских фондов, куда люди на простых и понятных условиях смогут принести деньги, а эти организации, в свою очередь, смогут вложить их в рынок акций.

Таким образом, это может стать для населения дополнительной возможностью для вложения своих сбережений. Это будет альтернативой привычных всем депозитам, замечает эксперт.

– Ставок там не будет никаких. Рынок акций не гарантирует доходность – и это его принципиальное отличие от депозитов. Можно будет рассчитывать на дивиденды, если предприятие будет их выплачивать. И можно будет рассчитывать на рост стоимости акций, если со временем к этим акциям будет расти интерес покупателей.

Грубо говоря, будет как в операциях с недвижимостью. Многие ведь покупают квартиры в качестве вложения, но никто им не гарантирует, что через год недвижимость подорожает на 10%. Она может и подешеветь. По похожим принципам работают и вложения в акции.

Вадим Иосуб затрудняется сказать, когда именно в Беларуси заработает полноценный рынок акций:

– Невозможно дать таких прогнозов. Как невозможно сказать, будет ли реанимирован этот рынок или нет в ближайшие 5, 10 или даже 30 лет. Это разговор, который идет уже давно. И на пути развития рынка акций стоит множество проблем – это вопросы отношения к частной собственности, равенства всех форм собственности, независимости судов… Есть огромный пласт проблем, не решив которые рассчитывать на бурное развитие рынка акций не стоит.