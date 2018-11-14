Как «Школы: партнеры будущего» прижились в Беларуси

Инициатива «Школы: партнёры будущего» (PASCH) за 10 лет дала существенные результаты. Одним из отцов этого проекта является посол Германии в Беларуси Петер Деттмар.

Первая немецкая школа за рубежом появилась еще в XVI веке, в Копенгагене. В течение следующих пяти столетий эта образовательная сеть существенно расширилась. Во многом это случилось благодаря тому, что в 2005-2008 гг. МИД Германии предпринял важный шаг по реформированию системы немецких школ за рубежом. Господин Деттмар тогда работал в Министерстве иностранных дел руководителем отдела, отвечающего за это направление.

Спустя 10 лет число учащихся в школах, имеющих особенно интенсивные связи с Германией, увеличилось более, чем в 2 раза. Сегодня в мире существует более 2 тысяч PASCH-школ (22 из них в Беларуси), в которых получают знания около 600 тысяч человек.

PASCH-инициатива базируется на четырех основных принципах:

- создание новых перспектив благодаря получению образования;

- расширение кругозора благодаря владению несколькими языками;

- обеспечение доступа к немецкому языку и образованию;

- совместное решение проблем будущего в составе международного сообщества учащегося.

В рамках инициативы оказывается поддержка немецким школам за рубежом и школам национальных систем образования, предлагающим квалифицированное изучение языка Эрика Марии Ремарка и Томаса Манна возможность получить соответствующий диплом. В частности, в нескольких белорусских школах, расположенных в Минске, Бресте и Пинске, преподают учителя немецкого языка из Германии.

Pasch-инициатива, которую в Беларуси координирует посольство ФРГ в сотрудничестве с Центральным управлением школ за рубежом (ZfA) и Институтом имени Гете, этим не ограничивается, объяснила «Салідарнасці» консультант ZfA Магрит Бургер. Проект предусматривает выдачу стипендий для обучения в Германии, повышение квалификации учителей немецкого языка, предоставление современных мультимедийных материалов и многое другое.

Руководительница проекта Pasch в Беларуси Таня Бальдрайх (на фото), чей вклад в успех инициативы был особо отмечен на торжественном мероприятии по случаю её 10-летия, рассказала «Салідарнасці», что сейчас 13% белорусских школьников изучают немецкий (такие данные предоставило министерство образования РБ). Теперь многие родители стремятся отправить своих детей в Pasch-школы, поскольку уверены, что там качественно преподают язык и не только: зачастую его изучение комбинируется с другими предметами.

Pasch-инициатива стремится пробудить в молодых людях интерес к Германии самыми разными способами. Это и программы обмена, и летние курсы, и театральные фестивали. Благодаря этому проект успешно продвигает немецкую культуру по всему миру.

Петер Деттмар счастлив, что интерес к Германии и немецкому языку растет также в Беларуси.За это он от всего сердца поблагодарил директоров школ и учителей немецкого языка, без которых этого добиться не удалось бы.

- Доверие в наши дни – всё более редкое благо, поэтому Ваш вклад в сохранение доверия посредством преподавания немецкого языка в Ваших школах очень важен, – подытожил глава дипмиссии Германии.