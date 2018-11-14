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14.11.2018
Наталья Колесниченко, Завтра твоей страны
Преступление без наказания: как остановить домашних агрессоров?

Почему жертвы предпочитают молчать и можно ли перевоспитать обидчика?

Несмотря на бытующее мнение, что домашнее насилие – это удел семей, где у кого-то из партнеров есть проблема с алкоголем, только в 50% случаях агрессоры страдают алкогольной зависимостью. А домашнее насилие случается и в семьях, которые со стороны кажутся благополучными и даже имеющими хороший достаток и статус в обществе. Агрессорами могут выступать врачи, юристы, чиновники, бизнесмены, преподаватели.

В год милиция получает 150 тысяч звонков о физическом насилии в семье. 2 тысячи случаев квалифицируются как преступления. Еще 50 тысяч агрессоров привлекаются к административной ответственности. 100 тысяч конфликтов с насилием в семьях не приводят к наказанию агрессора.

По данным горячей линии 8-801-100-8-801

Что вынуждает жертв домашнего насилия терпеть агрессивное поведение партнеров?

Штрафы, которыми наказывают не только обидчика, но и жертву

Жертвы домашнего насилия часто не обращаются в милицию, потому что самое распространенное административное наказание за домашнее насилие – это штрафы. Платить их приходится самим жертвам или выделять на это деньги из общего семейного бюджета. Такое наказание лишь усугубляет сложную ситуацию и не действует отрезвляюще на агрессора.

Полная отмена штрафов и их замена другими формами наказания сегодня кажется нереалистичной. Но ее можно дополнить и другими вариантами наказания и коррекции поведения агрессоров.

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