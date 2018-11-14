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Общество
14.11.2018
Еврорадио
Паек солдата в Беларуси стоит дешевле, чем еда заключенного

На питание для солдат срочной службы за 2019 год планируется потратить 45 млн рублей. Это следует из тендера, объявленного Министерством обороны.

Скриншот Еврорадио

На питание 9 тысяч 950 солдат в воинских частях Минской области и города Минска, Минобороны выделяет 21,8 млн рублей. Делим последнюю цифру на количество военнослужащих, потом на 365 дней — и получаем, что на питание белорусского солдата в среднем расходуется по 6 рублей в день. Примерно такая же сумма получается при подсчётах по другим регионам.

Действительно ли это так? В пресс-службе Министерства обороны Еврорадио отвечают, что подсчитать, сколько денег проедает один военный в столовой... невозможно!

— По количеству на человека маловероятно, что вы что-то сможете подсчитать, — говорит пресс-секретарь Минобороны Владимир Макаров. — Речь идёт о стандартном пайке для военных, калорийность которого не уступает пайку NATO. Это единственное, что я могу подтвердить.

А тендер Минобороны проводит потому, что белорусская армия постепенно отказывается от приготовления пищи в армейских кухнях в пользу организаций общественного питания. По словам Владимира Макарова, это позволяет улучшить качество пищи для солдат и не отрывать их от военной подготовки. Сегодня в 70% столовых в воинских частях солдат кормят организации гражданского питания.

Чем в кремлевской столовой кормят депутатов. Меню за 14 ноября

Интересный факт: на еду для солдат срочной службы государство тратит почти в два раза меньше, чем тратит на питание задержанных. В 2016 году МВД утверждало, что трехразовое питание заключенных в изоляторе временного содержания обходится в 10 рублей 50 копеек. На то время это была половина базовой величины, которая с тех пор выросла с 21 до 24,5 рубля.

 
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