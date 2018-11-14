Чем в кремлевской столовой кормят депутатов. Меню за 14 ноября

Салат «Вольдорф», суп Минестроне (классический итальянский густой суп из свежих овощей), плов из идейки.

Меню у «народных избранников» особенное. В левой колонке указаны номера диет, которых придерживаются некоторые депутаты. То, что им предлагают повара в эти дни, – в фотофакте, опубликованном Telegram-каналом «Небожена».

«Сегодня в Госдуме так», пишет автор:

Отметим, что в переводе на белорусские рубли сельдь с отварным картофелем и укропом стоит около 2 рублей 30 копеек. Борщ со свежей капустой – примерно 2,80. Филе судака жареное и говядина тушеная с черносливом – по 6 рублей 70 копеек.

Хотите поесть как белорусский депутат? Есть одно место!