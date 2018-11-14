Цифра дня. Через сколько минут после старта торгов был продан редчайший розовый бриллиант

Для установления рекорда понадобилось 5 минут.

Драгоценный камень «Розовое наследие» продан в Женеве на торгах аукционного дома Christie's за рекордную сумму. Драгоценный камень весом чуть менее 19 карат купил американский ювелирный дом Harry Winston. Уникальная драгоценность немедленно получила новое имя – «Розовое наследие Уинстона», сообщает ВВС.

По словам главы европейского отдела аукционного дома Christie's, 2,6 млн долларов за карат - мировой рекорд цены для розовых бриллиантов.

Ориентировочная цена продажи камня до начала торгов была от 30 до 50 млн долларов США, он был продан через пять минут после начала торгов.

«Розовое наследие» когда-то принадлежало семье Оппенгеймер, управлявшей горнодобывающей компанией De Beers. Глава ювелирного департамента Christie's Рахул Кадакия назвал камень «одним из величайших бриллиантов мира».