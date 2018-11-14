«Если российский рубль обвалится». Финансист дал прогноз о девальвации в конце года

Эксперт рассказал о вероятности «черного сценария» в Беларуси в связи с падением мировых цен на нефть.

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В ноябре на мировых биржах наблюдается резкое падение цен на «черное золото» . В частности, во вторник нефть марки Brent опустилась до отметки 66 долларов за баррель.

В связи с этим аналитики Райффайзенбанка предположили, что до конца нового года российскую национальную валюту ждет девальвация, так как стране может не хватить валюты, чтобы расплатиться по внешним долгам. По прогнозу, к концу 2018 года курс доллара может превысить психологическую отметку в 70 рублей даже при ценах на нефть в 70 долларов за баррель.

В экспресс-комментарии «Салiдарнасцi» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб оценил вероятные последствия такого сценария для белорусской экономики.

– Когда мы говорим о девальвации белорусского рубля, мы традиционно имеем в виду изменение курса доллара. Хотя более правильно было бы обращать внимание на стоимость валютной корзины, которая отражает динамику всех трех валют. И доллара, и евро, и российского рубля. Так вот девальвации этой корзины валют, скорее всего, не будет. Для этого пока просто нет причин.

По словам эксперта, девальвация в Беларуси может произойти только в том случае, если власть включит «печатный станок», резко увеличит помощь госпредприятиям и начнет необоснованно увеличивать зарплаты.

Если ничего из этого не случится, то к корзине валют белорусский рубль сильно девальвироваться не будет. Но если говорить о росте курса доллара, то здесь другая история, предупреждает собеседник.

– Здесь есть сильная связь с российским рублем. И это было хорошо видно в апреле и августе этого года, когда резко упал российский рубль к доллару, а за ним автоматически падал белорусский рубль по отношению к американской валюте. По грубой оценке, падение российского рубля на 10% к доллару приводит к тому, что у нас российский рубль на 5% дешевеет, а доллар на 5% дорожает, – прогнозирует Вадим Иосуб.

Эксперт обращает внимание, что сценарий резкого обвала российского рубля к концу года – «это не более чем одна из возможных версий». Против российского рубля играет серьезное падение нефтяных цен. «За» – информация, что до нового года США вряд ли будут принимать новые антироссийские санкции.

– Если российский рубль обвалится до конца года, то мы увидим рост доллара к белорусскому рублю примерно в половину от этого падения. Если не будет обвала, то не будет и резкого роста доллара, – делает вывод финансист.