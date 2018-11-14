Хусаенов: Почему ПВТ для Беларуси — как космос для СССР

Очень непросто убедить инвесторов, что в Беларуси можно деньги вкладывать, зарабатывать и, главное, потом возвращать, заявил управляющий партнер ООО «Зубр Капитал» Олег Хусаенов на парламентских слушаниях по вопросам привлечения инвестиций.

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Он отметил, что его фонд обеспечивает 15−20% доходность годовых в валюте, сообщает TUT.BY.

— Ни на облигациях, ни на вкладах столько не заработать, — уточнил Хусаенов.

Привлечению инвесторов во второй фонд, сформированный в объеме около 100 млн долларов, способствовало то, что ключевым инвестором стал ЕБРР, признал Хусаенов.

Среди сильных сторон Беларуси как страны для привлечения инвестиций управляющий партнер назвал стабильность.

— Ничто не привлекает инвесторов так, как стабильность. При любой погоде можно вырастить сад — но если климат будет меняться очень быстро, больших деревьев вам не вырастить.

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Хусаенов поблагодарил государство за то, что оно создает точки роста. Есть, к примеру, декрет № 6 о стимулировании малых городов — «Штадлер» воспользовался этим декретом, и фонд также смотрит на эти молодые компании, «рождающиеся» из норм декрета.

— Следующая точка роста — ПВТ. Это уникальное явление не только в Беларуси, но и на постсоветском пространстве. ПВТ — это программа «Космос» в Советском Союзе, — заявил Хусаенов, подчеркнув, что так Беларусь попала на карту мира.

Следующая точка роста — «Великий камень», который на слушаниях упоминали практически все спикеры.

Хусаенов призвал целенаправленно продвигать бренд республики, развивать туризм, что важно для внешних инвесторов:

— Для внутренних инвесторов предлагаю заменить громкие посадки предпринимателей на домашние аресты, новые технологии — браслеты, с помощью которых можно отслеживать, где человек. Уверяю, если речь о налоговом споре, предприниматели сами заинтересованы конфликт погасить. Я как инвестор вкладывал в компании, где были налоговые споры в Швейцарии и Германии — они длились годами, но никто владельцев, белорусов и украинцев, не арестовывал. Все договаривались.

Отметим, что Олег Хусаенов, по версии «Ежедневника», входит первую десятку списка самых талантливых белорусских бизнесменов. В начале 20018 года он входил в пул топ-айтишников, которые встретились с представителями Генпрокуратуры и силовых ведомств, чтобы обсудить развитие цифровой экономики в Беларуси.