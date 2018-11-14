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Экономика
14.11.2018
Хусаенов: Почему ПВТ для Беларуси — как космос для СССР

Очень непросто убедить инвесторов, что в Беларуси можно деньги вкладывать, зарабатывать и, главное, потом возвращать, заявил управляющий партнер ООО «Зубр Капитал» Олег Хусаенов на парламентских слушаниях по вопросам привлечения инвестиций.

Фото onliner.by

Он отметил, что его фонд обеспечивает 15−20% доходность годовых в валюте, сообщает TUT.BY.

— Ни на облигациях, ни на вкладах столько не заработать, — уточнил Хусаенов.

Привлечению инвесторов во второй фонд, сформированный в объеме около 100 млн долларов, способствовало то, что ключевым инвестором стал ЕБРР, признал Хусаенов.

Среди сильных сторон Беларуси как страны для привлечения инвестиций управляющий партнер назвал стабильность.

— Ничто не привлекает инвесторов так, как стабильность. При любой погоде можно вырастить сад — но если климат будет меняться очень быстро, больших деревьев вам не вырастить.

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Хусаенов поблагодарил государство за то, что оно создает точки роста. Есть, к примеру, декрет № 6 о стимулировании малых городов — «Штадлер» воспользовался этим декретом, и фонд также смотрит на эти молодые компании, «рождающиеся» из норм декрета.

— Следующая точка роста — ПВТ. Это уникальное явление не только в Беларуси, но и на постсоветском пространстве. ПВТ — это программа «Космос» в Советском Союзе, — заявил Хусаенов, подчеркнув, что так Беларусь попала на карту мира.

Следующая точка роста — «Великий камень», который на слушаниях упоминали практически все спикеры.

Хусаенов призвал целенаправленно продвигать бренд республики, развивать туризм, что важно для внешних инвесторов:

— Для внутренних инвесторов предлагаю заменить громкие посадки предпринимателей на домашние аресты, новые технологии — браслеты, с помощью которых можно отслеживать, где человек. Уверяю, если речь о налоговом споре, предприниматели сами заинтересованы конфликт погасить. Я как инвестор вкладывал в компании, где были налоговые споры в Швейцарии и Германии — они длились годами, но никто владельцев, белорусов и украинцев, не арестовывал. Все договаривались.

Отметим, что Олег Хусаенов, по версии «Ежедневника», входит первую десятку списка самых талантливых белорусских бизнесменов. В начале 20018 года он входил в пул топ-айтишников, которые встретились с представителями Генпрокуратуры и силовых ведомств, чтобы обсудить развитие цифровой экономики в Беларуси.

 
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