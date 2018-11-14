За что белоруска стала «Женщиной года» гламурной России

Накануне журнал Glamour раздал статуэтки за заслуги самым ярким представителям шоу-бизнеса, кинематографа, fashion-мира и спорта за 2018 год.

В стенах Российского академического молодежного театра награды получили Ксения Собчак, Рома Зверь и многие другие известные персоны, отличившиеся в этом году.

Саша Бортич около года назад

А обладательницей самой главной награды «Женщина года» стала актриса Александра Бортич, уроженка Гродно, которая в 2016-м предстала перед зрителями в образе Рогнеды, в 2017-м поправилась на 20 кг ради роли в фильме «Я худею», а в 2018-м вернулась в прежнюю форму.

Ноябрь 2018-го. На вручении премии «Женщина года» по версии журнала Glamour

— Когда-то я ненавидела себя, свой нос, свои уши и была дико не уверена в себе. Поэтому прошу вас, любите себя! И не слушайте тех, кто в вас не верит! Они — просто дураки, — эмоционально высказалась Бортич, забирая свою награду, пишет Сплетник.