Солигорские монтажники и горняки напомнили властям о морали

Протест в одном из самых «стабильных» городов Беларуси: «Не все в этом мире измеряется материальными ценностями».

Накануне в Солигорске состоялась акция протеста работников предприятий «Беларуськалий» и «Трест» Реммонтажстрой». Активисты провели пикет против действий районных властей, которые не регистрируют профсоюзную организацию монтажников.

Заявителем мероприятия выступил Независимый профсоюз горняков ОАО «Беларуськалий», члены которого в качестве солидарности решили поддержать своих бывших коллег по производству. Как сообщил «Салiдарнасцi» один из участников Роман Ерошеня, 13 ноября в акции приняли участие около 70 человек.

Как сообщает belnp.org, прибывших на стадион обыскивали и проверяли металлоискателем, все плакаты и растяжки, как и участников мероприятия, фиксировали на видеокамеры сотрудники МВД.

— Не все в этом мире измеряется материальными ценностями, есть еще мораль. Если люди определились в профсоюзе — то наниматель должен уважать их выбор и райисполком должен считаться с их выбором. Мы отстоим и обязательно зарегистрируем первичную организацию, — выступила на пикете активистка НПГ Ирина Зыль.

На плакатах, с которыми неравнодушные пришли на пикет, было написано: «Нет произволу чиновников», «Нет нарушению Конституции и закона о профессиональных союзах», «Требуем справедливости».