Предупреждение от Минфина: рынок акций в Беларуси необходимо реанимировать

Акции белорусских предприятий из мертвого актива должны стать привлекательным для широкого круга инвесторов цивилизованным инструментом.

Причем средства не должны уйти в акции предприятий других стран ЕАЭС, риски чего увеличиваются из-за поэтапного снятия взаимных барьеров, заявил министр финансов Максим Ермолович.

Развитие рынка акций неразрывно связано со снижением доли государства в акционерном капитале, уверен он:

— При этом не предполагается потеря контроля в ключевых сферах экономики.

Важен также отказ от преимущественного права выкупа акций местными органами власти, подчеркнул он, отметив, что «к сожалению, сегодня оборот акций негосударственных компаний сдерживается этим правом». Ермолович уверен, что исполкомы, не имеющие источников и ресурсов для покупки этих акций, должны быть поставлены в общий ряд.

Рассказывая о создании инфраструктуры инвестирования, инфраструктуры финансового рынка, он рассказал, что объем эмиссии акций на июль 2018 года составил 31,5 млрд рублей. Согласно мировой практике, для эффективного развития рынка ценных бумаг нужно, чтобы доля свободно обращающихся акций, распределенных среди мелких и средних инвесторов, составляла не менее 25% от общего объема, а количество крупных акционеров в одном обществе не было менее 3−4, напомнил министр.

— В Беларуси пока эти параметры не выполняются. Основной акционер — государство, 88% от общего чиста акций, 75% в совокупном номинальном акционерном капитале белорусских предприятий — доля государства, — признал он.

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Ермолович отметил, что предполагается активизировать продажу на бирже госпакетов акций предприятий с долей государства до 50%, снижения доли государства в акционерных обществах до менее 75%.

Максим Ермолович проанализировал условия деятельности СЭЗ, отметив, что еще 220 млн необходимы на создание дополнительной инфраструктуры для СЭЗ — эти ресурсы планируется привлечь у международных финансовых институтов, что позволит увеличить общий объем инвестиций в СЭЗ до 1 млрд долларов.

«Великий камень» Ермолович назвал самым масштабным специальным экономическим режимом страны, отметив, что общий объем привлеченных инвестиций в парк в 2018 году должен составить 180 млн долларов, накопленные инвестиции с момента создания парка оцениваются в 500 млн долларов на конец года, причем половина инвестиций — нерезидентов.

К 2020 года объем инвестиций должен достигнуть не менее 2 млрд долларов с объемом производства — не менее 1 млрд долларов с созданием 6,5 тысяч рабочих мест.