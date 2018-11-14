Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
Цифра дня. Через сколько минут после старта торгов был продан редчайший розовый бриллиант
В Минске прощаются с Игорем Лученком. Фотофакт
Предупреждение от Минфина: рынок акций в Беларуси необходимо реанимировать
IT-инфраструктуру в здание Верховного суда установят швейцарцы
В телеге сегодня. Подготовка к взрослой жизни в России
Спяваў і быў забіты
Мировые цены на нефть резко обвалились – и это угрожает России
Что мы знаем о диабете и как не заболеть им
Поправки в законодательство: за портрет Гитлера — штраф
Чем опасны привлекательные кредиты из Китая?
Работа «Арена-Сити» частично приостановлена
Обувь из шин и сумки из потертых сидений: зачем белорусам «замкнутая» экономика
Из Беларуси депортируют пресс-секретаря ОГП Анну Красулину
Ездзіць на самакаце, носіць Louis Vuitton: некалькі фактаў пра новую намесніцу міністра культуры
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Лукашенко кусает локти, что не полетел в Париж?
Реалити-шоу «Куклы» с участием ОМОНа: «Опозорились на весь мир»
«От презрения до иронии». Реакции на визит Путина в Париж
Остановился «вонючий» завод в Светлогорске: «Китайцев изгнали, а они забрали компьютерный мозг»
Модель, которую не пустили в Лувр из-за глубокого декольте, иногда вообще ходит голой

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
У Лукашенко в СНГ появился серьезный оппонент – назревает открытый конфликт
Невролог: «Инсульт помолодел. Теперь это болезнь среднего возраста 35+»
Как «БелДжи» за год потерял 10 тысяч автомобилей
Шесть мифов о насморке. Почему не помогут прогревание и чесночный сок
Бабченко: «Приезжайте в аэропорт и посмотрите на выражение лиц выходящих с рейса из Минска»
«Коммунистический взгляд на сексуальную жизнь привел к резкому росту изнасилований»
Карбалевич: «Глава Беларуси постарел, устал, стал тяжелее на подъем»
«Прямо волшебники!» Как магазин-тюбетейка в райцентре за день зарабатывает тысячи долларов
Украинский эксперт о Лукашенко-миротворце: «Ты его в дверь, а он в окно»
Восстание Оршанщины из пепла и руин: ожидание и реальность
«Это уже не «Время», а КВН какой-то. Даже смешнее»
Испытано на себе. Как я «попала» на $ 250 в польской больнице с белорусской страховкой
Как молодые белорусы получают «военник» без службы в армии
Дарья Шманай сдувает со стола Лукашенко пылинки перед саммитом ОДКБ. Видеофакт
«В белорусской армии есть только один президент, и имя его — Владимир Владимирович Путин»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Как изнутри выглядит новое здание Верховного суда стоимостью несколько миллионов долларов
Кадр дня. С какими лицами смотрели на опоздавшего Путина Трамп, Макрон и их жены
Как блогер уличил крупного застройщика в обмане Лукашенко
Лопес показала «голое» платье, которое легко может сорвать ветер
Сара едет. В Исландию!
Как модель Playboy с 6-м размером бюста дразнит 7 миллионов подписчиков
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Экономика
14.11.2018
TUT.BY
Предупреждение от Минфина: рынок акций в Беларуси необходимо реанимировать

Акции белорусских предприятий из мертвого актива должны стать привлекательным для широкого круга инвесторов цивилизованным инструментом.

Причем средства не должны уйти в акции предприятий других стран ЕАЭС, риски чего увеличиваются из-за поэтапного снятия взаимных барьеров, заявил министр финансов Максим Ермолович.

Развитие рынка акций неразрывно связано со снижением доли государства в акционерном капитале, уверен он:

— При этом не предполагается потеря контроля в ключевых сферах экономики.

Важен также отказ от преимущественного права выкупа акций местными органами власти, подчеркнул он, отметив, что «к сожалению, сегодня оборот акций негосударственных компаний сдерживается этим правом». Ермолович уверен, что исполкомы, не имеющие источников и ресурсов для покупки этих акций, должны быть поставлены в общий ряд.

Рассказывая о создании инфраструктуры инвестирования, инфраструктуры финансового рынка, он рассказал, что объем эмиссии акций на июль 2018 года составил 31,5 млрд рублей. Согласно мировой практике, для эффективного развития рынка ценных бумаг нужно, чтобы доля свободно обращающихся акций, распределенных среди мелких и средних инвесторов, составляла не менее 25% от общего объема, а количество крупных акционеров в одном обществе не было менее 3−4, напомнил министр.

— В Беларуси пока эти параметры не выполняются. Основной акционер — государство, 88% от общего чиста акций, 75% в совокупном номинальном акционерном капитале белорусских предприятий — доля государства, — признал он.

Хусаенов: Почему ПВТ для Беларуси — как космос для СССР

Ермолович отметил, что предполагается активизировать продажу на бирже госпакетов акций предприятий с долей государства до 50%, снижения доли государства в акционерных обществах до менее 75%.

Максим Ермолович проанализировал условия деятельности СЭЗ, отметив, что еще 220 млн необходимы на создание дополнительной инфраструктуры для СЭЗ — эти ресурсы планируется привлечь у международных финансовых институтов, что позволит увеличить общий объем инвестиций в СЭЗ до 1 млрд долларов.

«Великий камень» Ермолович назвал самым масштабным специальным экономическим режимом страны, отметив, что общий объем привлеченных инвестиций в парк в 2018 году должен составить 180 млн долларов, накопленные инвестиции с момента создания парка оцениваются в 500 млн долларов на конец года, причем половина инвестиций — нерезидентов.

К 2020 года объем инвестиций должен достигнуть не менее 2 млрд долларов с объемом производства — не менее 1 млрд долларов с созданием 6,5 тысяч рабочих мест.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 1 (оценок:1)



Реклама Обратная связь
PDF-выпуски  
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
reklama.gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY