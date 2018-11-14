IT-инфраструктуру в здание Верховного суда установят швейцарцы

Белорусские компании, участвовавшие в конкурсе, не смогли предложить выгодную цену.

Как сообщается на площадке закупок Icetrade , в конкурсе на поставку «оборудования аппаратно-программного комплекса и системы хранения данных» для нового здания Верховного суда Беларуси победила швейцарская компания IMSC AG.

Швейцарцы смогут заработать более 20,6 миллионов долларов за услугу установки современной IT-инфраструктуры. Интересно, что белорусские компании выиграть тендер не смогли – из-за слишком высоких предложенных цен.

В частности, белорусские участники предложили за лот от 55 до 58 миллионов рублей, что больше суммы, предложенной швейцарской компанией.

Напомним, в марте 2018 года в Беларуси вступил в силу декрет «О развитии цифровой экономики», который призван ускорить развитие IT-отрасли страны, а также облегчить работу местным компаниям, связанным не только с разработкой программного обеспечения, но и с созданием IT-инфраструктуры и технологий хранения данных.

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