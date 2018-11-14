В телеге сегодня. Подготовка к взрослой жизни в России

Мероприятие состоялось в Мурманской области на территории одного из парков для семейного отдыха и развлечений, расположенного в крупном торговом центре. Все официально.

«УМВД России по Мурманской области опубликовало фото с мероприятия для детей, на котором школьников учили откатывать пальчики, делать фотороботы и прочие штучки копов.

Подготовка к взрослой жизни в России», — комментирует Telegram-канал «Караульный».

В телеге накануне. «Давайте будем надеяться, что с нами и вами этого не случится»