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В телеге сегодня. Подготовка к взрослой жизни в России
Мероприятие состоялось в Мурманской области на территории одного из парков для семейного отдыха и развлечений, расположенного в крупном торговом центре. Все официально.
«УМВД России по Мурманской области опубликовало фото с мероприятия для детей, на котором школьников учили откатывать пальчики, делать фотороботы и прочие штучки копов.
Подготовка к взрослой жизни в России», — комментирует Telegram-канал «Караульный».
В телеге накануне. «Давайте будем надеяться, что с нами и вами этого не случится»