В Беларуси открыта охота на жирафов! Владельцы нового бренда угощают минчан пиццей

Минск. Утро. Остановка у станции метро. Обычную, на первый взгляд, маршрутку начинают активно фотографировать, еще минуту назад скучавшие в ожидании транспорта люди. Спрашиваю, что происходит? «Как вы не знаете? За размещение фотографии транспорта с изображением нового бренда «Шкаф-Жираф» в социальной сети дарят пиццу!». Достала мобильный телефон, сфотографировала. Подарок действительно привезли! Пицца была бесподобна.

Приятно, что белорусский бизнес, наконец, начал грамотно работать с аудиторий. Захотелось узнать больше. Нашла телефон, договорилась о встрече, и вот уже за столиком в уютном кафе передо мной основатель нового белорусского бренда «Шкаф-Жираф».

В Беларуси открылась настоящая охота на жирафов! На статистике заказов это отражается или просто «подкармливаете» минчан?

Заказы есть (смеется). Рекламная компания – это способ заявить о себе, но без качественной работы и профессионального подхода никакая пицца не поможет. Наш бренд молодой, но мы не новички на белорусском рынке мебели. Работаем в этой сфере около 20 лет. Просто в какой-то момент решили, что нужно все лучшие наработки, весь опыт и профессионализм вложить в создание и развитие новой компании. Хочется работать с хорошими материалами и фурнитурой, создавать оригинальные дизайн-проекты, радовать белорусов действительно качественной продукцией. Насколько это нам удается, решать вам, смотрите образцы шкафов купе на 7441.by, заказывайте и оценивайте качество.

То есть вы создаете продукцию премиум класса? Если мне нужна бюджетная классическая модель, к вам можно не обращаться? В таком случае, почему ваша реклама ориентирована на людей, которые ездят в маршрутках?

Вот и у вас в голове укоренился миф, который живет в сознании большинства белорусов. Никак не пойму, почему люди думают, что хороший дизайн и качественные материалы стоят заоблачных денег, а недорогие шкафы обязательно через 1-2 года рассыплются. Сколько работаю, столько удивляюсь.

Действительно, мы не предлагаем услуги по символической цене. Наши шкафы находятся в средней ценовой категории, но индивидуальный подход при работе с клиентами позволяет найти оптимальное решение.

Ассортимент у нас большой: модели из ЛДСП и МДФ, классические и оригинальные фасады с традиционными и тонированными зеркалами, крашеными стеклами, фотопечатью, разным декором (от фацетов и витражей до кожи и пескоструйного рисунка). Мы создаем компактные встроенные и корпусные модели, оборудуем просторные и функциональные гардеробные комнаты. Можно заказать угловой шкаф купе в спальню от 7441.by, мебель в гостиную, прихожую, детскую. Выбор практически не ограничен.

Вы говорите, что работаете на белорусском рынке шкафов уже около 20 лет. Вот интересно, меняется ли мода на модели купе. Складывается впечатление, что белорусы консерваторы и сложно привыкают ко всему новому. Форма, комплектация, дизайн фасадов из года в год повторяются или появляется что-то креативное?

Мы сами стремимся предложить клиентам интересный дизайн. Посмотрите на старый жилой фонд и на квартиры, которые сегодня сдают в Минске. Все меняется и подход к дизайну мебели тоже. Но белорусы действительно нехотя идут на эксперименты. Это и вопрос привычки, и финансовых затрат. Бывает по-разному. А вот что хочу отметить, так это стремление к упрощению. Раньше наши соотечественники чаще выбирали замысловатые рисунки или курпноформатную яркую фотопечать на фасадах, сегодня им на смену пришла лаконичность – лакомат, лакобель, кожа, крашеное стекло с полимерным лаком (мателак). В приоритете простота и практичность.

Вы можете назвать хотя бы несколько веских причин, почему белорусы должны заказать шкаф-купе именно у вас? Конкуренция на рынке большая и, наверняка, другие компании тоже будут говорить о высоком качестве.

Мы подходим к работе профессионально. Нет такого, что к нам обратился клиент, будь то на сайте или по телефону, и мы проигнорировали. Каждый из сотрудников заинтересован в том, чтобы заказчик остался доволен. Мы следим за новинками в мире мебельной индустрии, не боимся экспериментов, стараемся предлагать заказчикам интересные варианты оформления фасадов.

Важно то, что у нас собственная производственная база в Минске. Современное оборудование позволяет делать точный распил и не испытывать сложностей при монтаже. Мы отказались от посредников при доставке шкафов. Помимо тех маршруток, которые позволяют минчанам получить вкусную горячую пиццу, есть транспорт, который разводит клиентам мебель. Кстати, на нем тоже изображены жирафы, на которых можно охотиться.

Опытные дизайнеры разрабатывают проекты с учетом конкретного помещения, причем эта услуга бесплатная. За подъем готового шкафа-купе и его монтаж тоже не придется платить. Мы предлагаем клиентам при заказе мебели рассрочку на 3-6 месяцев. Срок зависит от стоимости шкафа-купе. Мы не заставляем заказчиков долго ждать. Типовые шкафы-купе создаем за 3 дня. Реализация сложного проекта требует больше времени, но и эти сроки не критичны.

Ну, и позвольте совсем немного рекламы (смеется). «Шкаф-Жираф такой один! Звоните 7441! Звонок бесплатный!»