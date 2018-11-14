Альбац: «О Путине либо хорошо, либо ничего»

Главред The New Times — о страхах в обществе.

Деньги на рекордный штраф для СМИ в 22 миллиона рублей были собраны всего за несколько дней. Евгения Альбац в интервью Новой газете порассуждала, могли ли ее журнал оштрафовать за серию аналитических статей «Путин. И тоги».

— Я не думаю, что это вопрос Путина. Это вопрос устройства российской политической системы, в которой все находится в крайне подвижном состоянии: институты разрушены. Нет института представительной власти. Нет института права, причем если раньше казалось, что только по политическим делам право перестало работать, то сейчас это переходит и на самые обычные дела. Все зависит от того, сколько занесут или откуда пошел звонок.

В этом государстве для властной элиты осталась одна константа — Путин Владимир Владимирович. Фраза Володина про то, что есть Путин — есть Россия, нет Путина — нет России, — это ведь не шутка, это отражение того, что у них в головах. Путин — это статус-кво, который нельзя обрушить. И я все больше и больше понимаю, что вся их система рухнет ровно в одну секунду. Поэтому о Путине либо хорошо, либо ничего.