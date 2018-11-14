Мировые цены на нефть резко обвалились – и это угрожает России

Рост цен на черное золото, который наблюдался больше года, сменился резким спадом.

На международных торгах вечером 13 ноября нефть эталонной марки Brent упала в цене почти на 7% и достигла отметки менее 66 долларов за баррель.

Еще недавно дела у нефтяников шли очень хорошо: цены росли на протяжении всего года, а в сентябре достигли рекордной отметки более 84 долларов за баррель. Однако в ноябре картина резко изменилась, а нефть начала быстро дешеветь.

Такая ситуация может негативно отразиться на экономиках нефтедобывающих стран – например, России.

Аналитики Райффайзенбанка уже предположили, что до конца нового года российскую национальную валюту ждет девальвация, так как стране может не хватить валюты, чтобы расплатиться по внешним долгам. По прогнозу, к концу 2018 года курс доллара может превысить психологическую отметку в 70 рублей даже при ценах на нефть в 70 долларов за баррель.