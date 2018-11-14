Что мы знаем о диабете и как не заболеть им

Сахарный диабет - серьезное заболевание, от которого ежегодно умирает более миллиона человек, и заболеть им может каждый.

Диабет возникает, когда наш организм не может справиться с уровнем сахара (глюкозы) в крови. Кровь становится густой, и со временем это может привести к инфаркту, инсульту, слепоте, почечной недостаточности и гангрене нижних конечностей.

Заболеваемость диабетом растет: сегодня, по данным ВОЗ, в мире насчитывается 422 миллиона диабетиков - это почти вчетверо больше, чем всего 40 лет назад. Однако, несмотря на серьезнейшую угрозу, которую диабет представляет для здоровья, половина диабетиков даже не подозревают о своей болезни.

При этом во многих случаях, чтобы избежать сахарного диабета, достаточно просто изменить свои привычки и подкорректировать стиль жизни. Вот как это делается.

Что вызывает диабет?

Когда мы принимаем пищу, наш организм перерабатывает содержащиеся в ней углеводы в сахар (глюкозу). За его усвоение отвечает инсулин - гормон поджелудочной железы, который дает клеткам сигнал поглощать растворенную в крови глюкозу и использовать ее как источник энергии.

Диабет возникает тогда, когда производство инсулина прекращается или гормон перестает нормально выполнять свою функцию, в результате чего сахар начинает в крови накапливаться.

Какие бывают виды диабета?

Сахарный диабет бывает нескольких типов.

При диабете 1 типа поджелудочная железа перестает производить инсулин, и сахар начинает накапливаться в крови. Чаще всего это случается довольно рано - в детском или подростковом возрасте.

Ученые до сих пор точно не знают, по какой именно причине это происходит, однако полагают, что тут свою роль может играть генетическая предрасположенность или вирусная инфекция, повреждающая клетки поджелудочной, ответственные за производство инсулина. Примерно 10% диабетиков страдают именно диабетом 1 типа.

При диабете 2 типа производство инсулина не прекращается полностью, однако либо его производится недостаточно, либо что-то мешает ему эффективно работать.

Это обычно происходит уже в среднем возрасте или ближе к старости, однако диабет второго типа встречается и у молодых людей, если они страдают ожирением или ведут малоподвижный образ жизни. К нему также более склонны представители отдельных народов - особенно выходцы из Южной Азии.

Диагноз «гестационный диабет» иногда ставят беременным женщинам - это значит, что их организм вырабатывает не достаточно инсулина, чтобы хватило и им самим, и еще не рожденному ребенку.

В зависимости от критериев оценки, такой диагноз можно поставить от 6 до 16% всех беременных - им необходимо внимательно следить за уровнем сахара в крови, поддерживая его в норме за счет диеты, физических упражнений и/или инъекций инсулина, чтобы у них не развился диабет второго типа.

Различают и так называемый предиабет - повышенный уровень глюкозы в крови, что также может привести к развитию полноценного заболевания.

Каковы симптомы диабета?

В числе самых распространенных симптомов:

постоянная жажда

необычно частое мочеиспускание, особенно в ночное время

повышенная усталость

потеря в весе безо всякой причины

снижение остроты зрения

порезы и царапины, которые долго заживают

Симптомы диабета 1 типа чаще всего развиваются в детстве или подростковом возрасте и выражены значительно сильнее.

В группу риска диабета 2 типа обычно входят люди старше 40 лет (выходцы из Южной Азии - старше 25), а также родственники диабетиков (братья, сестры, дети) и люди с излишним весом.

Могу ли я предотвратить заболевание?

Риск заболеть диабетом зависит от генетических факторов и условий окружающей среды, однако вы можете поддерживать концентрацию сахара в крови на нормальном уровне за счет здоровой диеты и активного стиля жизни.

Для начала можно сократить потребление кондитерских изделий и сладких напитков, а белый хлеб и макаронные изделия заменить продукцией из муки грубого помола.

Продукты питания из рафинированного сахара и очищенных злаков содержит меньше питательных веществ, так как витамины и волокна содержатся преимущественно в оболочке зерен. Примеры таких продуктов - белая мука, белый хлеб, белый рис, белая паста, выпечка, газированные напитки, конфеты и хлопья для завтрака с добавлением сахара.

В здоровый рацион входят овощи, фрукты, бобовые и цельнозерновые продукты, а также полезные растительные масла, орехи и сорта рыбы, богатые омега-3-ненасыщенными жирными кислотами, такие как сардина, лосось или макрель.

Важно принимать пищу с регулярными интервалами, чтобы избежать переедания.

Понизить содержание сахара в крови помогают и физические упражнения. Врачи рекомендуют проводить по меньшей мере два с половиной часа в неделю, занимаясь аэробными нагрузками - например, ходьбой или подъемом по лестнице.

Организму будет легче поддерживать нормальный уровень сахара в крови, если у вас нет лишнего веса. Но если вам нужно похудеть, лучше делать это медленно, теряя не больше 0,5-1 кг в неделю.

Чтобы снизить риск сердечных заболеваний, полезнее всего не курить и следить за уровнем холестерина.

Какие осложнения дает диабет?

Высокий уровень сахара в крови может сильно повредить сосуды.

Когда кровь густеет, ей становится труднее перемещаться по телу - до некоторых клеток она может не доходить вовсе, что повышает риск повреждения нервов (потеря чувствительности и болевых ощущений), потери зрения и инфекционных заболеваний ступней.

По данным ВОЗ, сахарный диабет является одной из основных причин развития слепоты, почечной недостаточности, инфаркта, инсульта и гангрены нижних конечностей, ведущей к ампутации ног.

Только в 2016 году от прямых последствий заболевания диабетом скончалось около 1,6 млн человек.

Сколько людей болеют диабетом?

По данным ВОЗ, с 1980 по 2014 год число диабетиков по всему миру выросло со 108 млн до 422 млн человек.

В 1980 году диабетом страдали менее 5% взрослого населения планеты. В 2014-м этот показатель составил уже 8,5%.

Согласно подсчетам Международной федерации диабета, 80% людей, страдающих от этого заболеваний, живут в странах с низким или средним уровнем дохода.

В развитых странах диабетом чаще болеют люди, живущие за чертой бедности и/или употребляющие в пищу дешевые полуфабрикаты.