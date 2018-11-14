Поправки в законодательство: за портрет Гитлера — штраф

В Палату представителей поступил законопроект по вопросу усиления борьбы с пропагандой нацизма и экстремизма.

В нем предусмотрена уголовная ответственность за реабилитацию нацизма, а также административная — за хранение или приобретение в целях распространения нацистской, экстремистской и террористической символики и атрибутики.

Документ (есть в распоряжении редакции TUT.BY) подготовлен Советом министров и передан на рассмотрение в парламент. Ожидается, что уже до конца осенней сессии поправки рассмотрят в первом чтении.

За реабилитацию нацизма — до 5 лет лишения свободы

Законопроект предусматривает внесение дополнений в ст. 130 УК Беларуси. В название статьи «Разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни» будет внесена также «реабилитация нацизма».

До пяти лет лишения свободы будет грозить не только за «умышленные действия, направленные на возбуждение расовой, национальной, религиозной вражды или розни, на унижение национальной чести и достоинства», но и за «умышленные действия по реабилитации нацизма».

Ответственность за хранение или приобретение в целях распространения

В ст. 17.10 Кодекса об административных правонарушениях наряду с «пропагандой, публичной демонстрацией, изготовлением и распространением нацистской символики или атрибутики» будет введена ответственность и за те же действия с символикой или атрибутикой «экстремистских и террористических организаций». Кроме того, предусмотрено наказание и за хранение или приобретение в целях распространения такой символики и атрибутики.

Наказание останется прежним — штраф до 10 базовых величин (245 рублей) или административный арест для физлица, для предпринимателей — штраф до 50 б.в. (1225 рублей), для юридических лиц — до 200 б.в. (4900 рублей).

Однако вводится ответственность за рецидив — в случае, если такие же действия были совершены повторно в течение одного года после наложения административного взыскания.

В этом случае физическому лицу будет грозить арест или штраф от 10 до 20 б.в. (от 245 до 490 рублей), для ИП — от 20 до 50 б.в. (от 490 до 1225 рублей), а для юридических лиц штраф от 50 до 200 б.в. (от 1225 до 4900 рублей).

Как и прежде, не будут являться нарушениями изготовление, публичное демонстрирование или распространение символики или атрибутики при осуществлении деятельности в области театрального, музыкального, циркового и изобразительного искусства, библиотечного дела, кинематографии, музейного дела, гастрольно-концертной деятельности, издательского дела, образовательной деятельности, СМИ в соответствии с законодательством. Все это, если поправки будут приняты, новый закон не изменит — символика останется в кино, музейных экспозициях и школьных учебниках.

Что такое «нацизм» и «ребилитация нацизма»

Законопроект также предполагает внесение дополнений разъяснений в Закон «О противодействии экстремизму».

«Реабилитация нацизма, пропаганда или публичное демонстрирование, изготовление или распространение нацистской символики или атрибутики либо символики или атрибутики экстремистских или террористических организаций, а равно хранение или приобретение в целях распространения такой символики или атрибутики запрещаются», — говорится в законопроекте.

Перечень экстремистских или террористических организаций будет разработан и опубликован госорганами.

В поправках также даны определения понятиям «нацизм», «нацистская символика и атрибутика», а также «реабилитация нацизма».

Нацизм— тоталитарная идеология (доктрина) и практика ее применения гитлеровской Германией, ее союзниками и сателлитами с 1933 по 1945 годы, связанная с тоталитарными террористическими методами власти, официальной градацией всех наций по степени полноценности, пропагандой превосходства одних наций над другими, сопровождавшаяся преступлениями против мира и безопасности человечества, военными и другими преступлениями, установленными приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси (далее — Международный военный трибунал).

Нацистская символика и атрибутика — флаги, гимны и иные музыкальные произведения, атрибуты униформы, свастики, эмблемы, символы, вымпелы, значки и другие отличительные знаки или их копии, использовавшиеся Национал-социалистской рабочей партией Германии, Национальной фашистской партией Италии и другими государственными, военными и иными структурами, признанными преступными либо виновными в совершении преступлений Международным военным трибуналом либо основанными на нем приговорами национальных, военных или оккупационных трибуналов, либо использовавшиеся организациями, сотрудничавшими с такими структурами на оккупированной территории СССР в годы Второй мировой войны, а равно изображения лиц, признанных виновными этими трибуналами.

Реабилитация нацизма — действия, совершенные публично либо с использованием публично демонстрируемого произведения, или средств массовой информации, или глобальной компьютерной сети Интернет, или иной информационной сети, выражающиеся в следующем:

— оправдание идеологии и практики нацизма, признание их правильными, нуждающимися в поддержке и подражании, а также распространение идеологии нацизма;

— одобрение или отрицание преступлений против мира и безопасности человечества, военных и других преступлений, установленных приговором Международного военного трибунала либо приговорами национальных, военных или оккупационных трибуналов, основанных на приговоре Международного военного трибунала;

— прославление или оправдание лиц, признанных виновными, и (или) организаций, признанных преступными приговором Международного военного трибунала либо приговорами национальных, военных или оккупационных трибуналов, основанных на приговоре Международного военного трибунала, а равно сотрудничавших с ними на оккупированной территории СССР в годы Второй мировой войны организаций, а также лиц, создавших, руководивших либо участвовавших в деятельности таких организаций в любой иной форме.

История вопроса

Два года назад МВД подготовило законопроект, который должен был ужесточить ответственность за публичную демонстрацию нацистской символики. Предполагалось, что в случае поддержки всех заинтересованных ведомств документ до конца 2016 года поступит на рассмотрение в парламент.

В проекте закона МВД среди прочего была прописана ответственность за изготовление или публичное демонстрирование татуировки с изображением нацистской символики, или приветственные жесты национал-социалистов.

Спустя два с лишним года правительством в парламент была внесена более мягкая редакция законопроекта по вопросу усиления борьбы с пропагандой нацизма и экстремизма.