Чем опасны привлекательные кредиты из Китая?

Как Беларуси не увязнуть в долгах?

Ресурсы в долг на реализацию государственных программ с участием китайских партнеров стимулируют развитие совместных масштабных проектов в Беларуси. Эти средства были бы весьма привлекательными, если бы не были связанными, говорят эксперты.

Плюс китайских кредитов в том, что эта страна не ставит никаких политических и социальных условий. Ей нет дела до прав человека или наличия реформ. Главное, чтобы деньги тратились на конкретные проекты, а часть выделенных средств вернулась в китайскую экономику через покупку техники, оборудования и найм работников.

За 9 месяцев 2018 года внешние государственные займы Беларуси от китайских банков составили почти 326 миллиона долларов. За этот же срок Беларусь вернула КНР 341 миллион долларов.

Как правило, китайские кредиты выдаются с отсрочкой погашения на 5 лет в среднем под 5-6% годовых. Хоть по процентам и отсрочке возврата они достаточно привлекательны, странам со слабой экономикой их отдавать сложно. Беларусь же ждет очередной период пиковых выплат по госдолгу. Тем более Китай, в отличие от России, не станет прощать долги или помогать в их рефинансировании.

— Беларуси стоит сбалансировать потребность в китайских кредитах, соотнести, насколько они сочетаются с другими кредитными ресурсами, которыми может воспользоваться страна, — считает бывший руководитель офиса ОБСЕ в Беларуси Ханс-Йохан Шмидт.

Сами по себе китайские кредиты никакого зла белорусской экономике не несут, отмечает директор инвестиционной компании ЮНИТЕР Роман Осипов. Это один из вариантов доступа к рынку капитала. Более того, ставки по ним достаточно привлекательны и соответствуют ставкам на мировых рынках.

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