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Как носить белое и черное бикини: мастер-класс от «девушки без комплексов»
Известная любительница обнаженки Эмили Ратаковски отдыхает в Австралии.
На местных пляжах фотомодель, за которой наблюдают миллионы пользователей Instagram, появляется в крайне откровенных бикини, демонстрируя белую и черную версию модели купальника.
Впрочем, пока Эмили попадает в объектив папарацци хоть чуть, но прикрытой. Два года назад, отдыхая в это время года на пляжах Мексики, Ратаковски предпочитала плавать топлесс.
Звезды, которых мы не помним одетыми