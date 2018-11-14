Как носить белое и черное бикини: мастер-класс от «девушки без комплексов»

Известная любительница обнаженки Эмили Ратаковски отдыхает в Австралии.

На местных пляжах фотомодель, за которой наблюдают миллионы пользователей Instagram, появляется в крайне откровенных бикини, демонстрируя белую и черную версию модели купальника.

Впрочем, пока Эмили попадает в объектив папарацци хоть чуть, но прикрытой. Два года назад, отдыхая в это время года на пляжах Мексики, Ратаковски предпочитала плавать топлесс.

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