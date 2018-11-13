Секс будущего: когда мы займемся любовью с роботами

Психологи и сексологи убеждены, что в большинстве своем люди еще не готовы раздвинуть «горизонты сексуальности».

Роботы-любовники будут умными, послушными и неутомимыми. Останется ли небходимость в людях? Getty Images

В США истек срок действия мирового патента на «теледильдонику», который многие называли душителем индустрии секстеха. Это событие открыло дорогу стартапам, разрабатывающих гаджеты для чувственных удовольствий. Но готовы ли люди к сексу с роботами?

Безымянный патент 6368268 был оформлен 20 лет назад в США компанией TZU Technologies. Фирма позиционирует себя как «команду увлеченных новаторов», которые постоянно работают над новыми изобретениями.

Однако конкуренты прозвали TZU Technologies «патентным троллем» — ее разработки на рынке незаметны, зато широко известны ее судебные иски против других игроков.

Только за последние три года TZU Technologies подавали в суд за нарушение патента на теледильдонику более десяти раз и полностью разорили несколько стартапов, пытавшихся проникнуть на рынок секс-технологий.

Теперь монополия на теледильдонику — технологию, используемую для секса между людьми на расстоянии — разрушена.

Теледильдонические гаджеты начинают производить компании в США, Британии, Голландии и Китае. Многие инвесторы полагают, что индустрия сексуальных игрушек, уже оцениваемая в $ 15 млрд, станет одной из самых быстрорастущих в мире.

Но далеко не все верят в то, что потребителям нужны инновации в постели. Психологи и сексологи убеждены, что в большинстве своем люди еще не готовы раздвинуть «горизонты сексуальности» и сделать секс-гаджеты частью повседневной жизни — наряду со смартфонами и соцсетями.

Мы опросили экспертов и инсайдеров индустрии секстеха, чтобы понять, какие тренды определят будущее секса, и пора ли нам готовиться к нашествию «сексботов».

Гаджеты для взрослых — в массы?

Почти все производители секс-гаджетов — такие как лондонская компания Mystery Vibe или голландские дилдостроители Kiiroo — стараются дистанцироваться от грубых анатомичных форм, которые нередко ассоциируются с порно и подвальными секс-шопами.

Современные секс-девайсы напоминают футуристичные приборы и не похожи на анатомические объекты. Фото MysteryVibe

Современные игрушки для взрослых больше напоминают футуристические устройства из «Звездных войн». Они андрогинны, имеют нейтральные цвета, подсоединены к интернету и умеют говорить, а иногда и стонать, человеческим голосом. Их легко разбирать, заряжать и перевозить во время путешествий.

Разработчик Kiiroo Тоон Тиммерманс утверждает, что его технологии созданы для пар, которым нужно поддерживать тесные отношения на расстоянии — например, для военнослужащих, моряков или даже космонавтов. Кроме того, они могут оказать терапевтическое воздействие на тех, кто не способен заниматься сексом из-за инвалидности.

Приборы Kiiroo реагируют на прикосновения, меняют температуру и могут через веб соединять в произвольных комбинациях пользователей, находящихся в тысячах километров друг от друга.

Несмотря на планы Kiiroo сделать секс-гаджеты общедоступными, львиная доля их продукции закупается студиями, снимающими порнофильмы.

Лишь треть гаджетов приобретают обычные потребители для личных нужд. Похоже, до появления секс-гаджетов на полках районных супермаркетов все еще далеко.

Новые ощущения

Все больше компаний используют нейротехнологии и наноматериалы для того, чтобы не только разнообразить секс механически, но и усилить эмоциональные и тактильные ощущения.

Костюм Teslasuit стимулирует нервные окончания по всему телу. Фото Teslasuit

На недавних соревнованиях по кодингу (хакатоне) в лондонском Голдсмит-колледже молодые изобретатели создали целый арсенал приборов, позволяющих расширить гамму ощущений во время сексуального акта.

Например, за счет электродов, которые стимулируют нервные окончания в разных частях тела, или VR-очков, позволяющих дополнить физические ощущения мощными визуальными переживаниями.

Впрочем, сложные приспособления не всегда нужны — могут подойти и привычные смартфоны.

Исследователь когнитивной психофизиологии Лиза Эвелин разработала мобильное приложение, позволяющее пользователям «гладить» отпечатки пальцев друг друга, заставляя телефон партнера вибрировать в унисон.

Белорусский предприниматель Дмитрий Михальчук создал комбинезон Teslasuit, который надевается на голое тело и передает весь спектр тактильных ощущений — смену температур, прикосновение, сжатие, удары или поглаживание.

Предприниматель считает, что костюм вместе со шлемом виртуальной реальности станет платформой, на которой пользователи смогут создавать «уникальные 4D переживания» — например, испытать прыжок с парашютом, поучаствовать в виртуальной драке или заняться сексом с партнером по компьютерной игре.

Соцсети объединяют

Более 40% американцев используют различные сервисы онлайн-знакомств. Среди молодых пользователей этот процент еще выше.

Британский предприниматель Стефани Элис верит в то, что секс-гаджеты будут становиться умнее

С появлением функции знакомств на Facebook многие эксперты заговорили об окончательной «нормализации» онлайн-свиданий.

Виртуальный секс станет логичным продолжением онлайн-общения между партнерами, считают эксперты. Пока функцию «сексуальных» обменов в веб-режиме предлагает сайт анонимных онанистов Chaturbate.

В будущем, считает организатор секс-хакатона Кевин Льюис, появятся популярные ресурсы, разрешающие партнерам подключать различные гаджеты к сети и заниматься любовью друг с другом с такой же легкостью, как мы сейчас делимся в чате эмодзи. Теоретически, заняться сексом можно будет и с виртуальным эмодзи.

Исследователь интернет этики Нил Браун считает, что это крайне опасный тренд.

Пользователи соцсетей часто становятся жертвами хакеров или недобросовестных компаний, собирающих личные данные. Что если информация о ваших онлайн-контактах станет достоянием общественности — или, скажем, хакеры взломают телевибратор?

Машины страсти

Пока умеющие мыслить секс-андроиды остаются художественным вымыслом — как, например, влюбляющийся в своего владельца полицейско-литературный алгоритм в романе Виктора Пелевина «iPhuck» или ожившая скульптура Галатея из мифа о Пигмалионе.

Но в недалеком будущем неизбежно появятся человекоподобные роботы, созданные для удовлетворения самых необузданных фантазий.

Будем ли мы контролировать сексуальных андроидов, или они нас? Фото ЕРА

Профессор Кейт Делвин изучает проблему использования искусственного разума в сексе.

Она считает, что бояться секс-роботов не следует, но создавать их нужно намеренно абстрактными — как и современные секс-гаджеты.

— В противном случае нам придется решать сложные вопросы этичности эксплуатации «онлайн личности», гендерного равенства и меняющихся стандартов красоты, — поясняет Делвин. Сама она собрала коллекцию из сотен образцов современной сексуальной робототехники (в научных, по ее словам, целях).

Кейт убеждена, что сексботы станут незаменимыми друзьями человечества.

Они помогут внести «искринку» в отношениях между парами или составят компанию одиноким людям, уверена она.

Но для того, чтобы не остаться один на один с ненасытными сексуальными монстрами, нам нужно уже сейчас задуматься о том, как мы будем выстраивать отношения с роботами-любовниками. Просто выключить их из сети, вероятно, будет недостаточно.