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13.11.2018
Салiдарнасць
Работа «Арена-Сити» частично приостановлена

Руководство ТРЦ организует комплексную проверку здания.

Фото svaboda.org

С 12 ноября 2018-го временно приостановлена работа части ТРЦ «Арена-Сити» и паркинга, до получения заключения соответствующих экспертиз. Об этом сообщается на сайте торгового центра.

На данный момент продолжают свою работу в штатном режиме супермаркет ProStore и тренажерный зал, помещения которых оборудованы другим типом потолка.

В сообщении говорится, что администрация ТРЦ готова оказать пострадавшей в результате обрушения потолка сотруднице всю необходимую помощь в реабилитации.

В данный момент для обеспечения безопасности посетителей и арендаторов помещений торгово-развлекательного центра администрацией с привлечением специализированной организации проводится обследование существующих подвесных потолков на всей площади центра. По результатам обследования, проведенного экспертной лицензированной подрядной организацией, МЧС будет принято решение о безопасной эксплуатации ТРЦ, сообщили в администрации «Арена-Сити».

Полгода назад «Арену-Сити», где рухнул потолок, проверяло МЧС по требованию Лукашенко

 
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