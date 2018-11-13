Обувь из шин и сумки из потертых сидений: зачем белорусам «замкнутая» экономика

Линейная модель, по которой страны жили многие десятилетия, уходит в прошлое. Внедрение принципов циркулярной экономики в Беларуси может увеличить ВВП на 12-15%.

Беларусь тоже заявляет о приверженности устойчивому развитию и «озеленению» отечественной экономики. К 15 декабря Минэкономики подготовит первый вариант концепции Национальной стратегии устойчивого развития до 2035 года, где появится понятие циркулярной (круговой) экономики, и, возможно, цели по ее развитию.

— Хочется, чтобы исходя из потребностей национальной экономики, Беларусь активно включилась в создание новой модели развития экономики по замкнутому циклу, — отметил заместитель министра экономики Александр Червяков на конференции «Циркулярная экономика в контексте устойчивого развития».

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