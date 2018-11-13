Шевцова: «Станут ли олигархи революционерами?»

Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
Работа «Арена-Сити» частично приостановлена
Обувь из шин и сумки из потертых сидений: зачем белорусам «замкнутая» экономика
Из Беларуси депортируют пресс-секретаря ОГП Анну Красулину
Ездзіць на самакаце, носіць Louis Vuitton: некалькі фактаў пра новую намесніцу міністра культуры
«В советское время был бы расстрел!» В России школьников отчитали за надпись «Путин – вор»
Генсек IndustriAll: «Надеюсь, Лукашенко не ставит задачу вернуться в «позорный» список?»
Цитата дня. Глава Беларуси – о начале политической «вакханалии»
З Мінкульта звольнілі адыёзную Ірыну Дрыгу, якая змяніла межы ахоўнай зоны ў Курапатах
Остановился «вонючий» завод в Светлогорске: «Китайцев изгнали, а они забрали компьютерный мозг»
«Не старый и не больной» Cемашко назначен послом в РФ – Путин воспринял это с улыбкой
Как изнутри выглядит новое здание Верховного суда стоимостью несколько миллионов долларов
Военный эксперт не согласился с Лукашенко по поводу нужности танков
Кадр дня. Премьера и министра экономики удивили новыми разработками
Умер композитор Игорь Лученок
Карягин: Если не вырастут зарплаты, из страны уедет два миллиона молодых белорусов
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
У Лукашенко в СНГ появился серьезный оппонент – назревает открытый конфликт
Кадр дня. С какими лицами смотрели на опоздавшего Путина Трамп, Макрон и их жены
Мясникович в Париже. Фотофакт
Замглавы Администрации президента удивился невыполненному обещанию Лукашенко
Заико: Путину Лукашенко сейчас не нужен

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Как «БелДжи» за год потерял 10 тысяч автомобилей
Шесть мифов о насморке. Почему не помогут прогревание и чесночный сок
Бабченко: «Приезжайте в аэропорт и посмотрите на выражение лиц выходящих с рейса из Минска»
«Коммунистический взгляд на сексуальную жизнь привел к резкому росту изнасилований»
Карбалевич: «Глава Беларуси постарел, устал, стал тяжелее на подъем»
«Прямо волшебники!» Как магазин-тюбетейка в райцентре за день зарабатывает тысячи долларов
Украинский эксперт о Лукашенко-миротворце: «Ты его в дверь, а он в окно»
Восстание Оршанщины из пепла и руин: ожидание и реальность
«Это уже не «Время», а КВН какой-то. Даже смешнее»
Испытано на себе. Как я «попала» на $ 250 в польской больнице с белорусской страховкой
Лукашенко вовлек Путина в скандал на ОДКБ
Два способа, как белорусам обойти новые правила беспошлинного ввоза
Как молодые белорусы получают «военник» без службы в армии
Академик с расчетным листком опроверг главу НАН: «За октябрь я получил 496 рублей»
Дарья Шманай сдувает со стола Лукашенко пылинки перед саммитом ОДКБ. Видеофакт
Рекорд? Минский таксист запросил 195 рублей за поездку из аэропорта
«В белорусской армии есть только один президент, и имя его — Владимир Владимирович Путин»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Кадр дня. С какими лицами смотрели на опоздавшего Путина Трамп, Макрон и их жены
Как блогер уличил крупного застройщика в обмане Лукашенко
Как Лукашенко выглядел на фото с Пашиняном, с которым повздорил из-за генсека ОДКБ
Лопес показала «голое» платье, которое легко может сорвать ветер
Сара едет. В Исландию!
Как модель Playboy с 6-м размером бюста дразнит 7 миллионов подписчиков
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Комментарии
13.11.2018
Лилия Шевцова, Эхо Москвы
Шевцова: «Станут ли олигархи революционерами?»

Эти ребята могут жрать друг друга.

Не любят нас. Ой, как не любят! Запад окружает Россию заградительным рвом, чтобы локализовать как государство— угрозу. Нет признаков, что Не-Запад питает к нам симпатии. Только в трех странах(!) положительные чувства к России превалируют над негативным отношением — во Вьетнаме, Греции и Филиппинах. Впрочем, греки уже не в лагере симпатизантов.

Западное общество решило исторгнуть из себя «русский фактор», как разлагающий его систему. Выскребают нашу лигу миллиардеров. Тех, кто стал символом коррупционной глобализации.

Наступает очередь более мелкой живности. Вон британцы проверяют обоснованность «золотых виз» для 700 россиян и составляют список объектов применения закона «о доходах неустановленного происхождения».

А ведь какая была чудесная жизнь для обеих сторон — и российских рантье, и их западных лоббистов. Президент Путин, однако, сделал ошибку в оценке западной бесхребетности, посчитав, что мягкотелость его западных коллег (Берлускони, Саркози, Шредера, Обамы) говорит о готовности Запада дать ему право диктовать миру.

Соответственно российская элита посчитала, что Запад позволит ей вести себя там, как в России. Оказалось, что нет. Вот ведь ирония: сам Кремль запустил механизм западной самозащиты. Дошло до того, что всеядная Австрия начала высказывать к России претензии. Теперь Кремлю, а заодно и россиянам приходится расхлебывать.

В этом контексте возникает вопрос: что будет делать наша элита, изгнанная Западом либо попавшая там под подозрение?

Некоторые из россиян, имеющие сомнительный источник доходов, попытаются найти себе какие— либо Сейшелы.

Другие будут стремиться оплатить свое пребывание в Калифорнии либо в Ницце сменой лояльности. Как это, видимо, пытался сделать медиамагнат Михаил Лесин.

Но в этом случае искателям новой «крыши» придется быть готовыми к неприятным последствиям. Об этом говорит судьба самого Лесина, внезапно скончавшегося в вашингтонской гостинице. Драма со Скрипалями — тоже сюжет на тему лояльности.

Но нет сомнений, что управленцы изъятой у народа собственностью будут возвращаться на Родину вместе со своими активами (как Дерипаска и Рыболовлев).

Они уже знают, что их ждет на Западе – они должны стать инструментом самоочищения либеральных демократий. Уже никогда западные лидеры не будут встречаться с российской элитой на яхтах.

Уже никогда глава ВТБ Костин не будет привозить в Давос балерин с ушанками и никто там не будет ждать «Russian Night». Эпоха интеграции России и россиян «в Запад» завершилась.

Многих у нас волнует вопрос: что сделают в России возвращенцы? Повернут ли против Путина? Ведь именно «семибанкирщина» поставила своего царя в Кремле.

Станут ли олигархи революционерами или путчистами на худой конец? Какая чушь! Эти ребята могут жрать друг друга. Но в отношении повелителя стаи они превращаются в пресноводных. Их долгая жизнь в качестве кремлевских подручных сделала из них безопасный для власти биологический подвид.

Ждать, что Абрамович либо Усманов вдруг присоединится к новой «Болотной» — признак буйного воображения. Да, и нужны ли они «Болотной»? Разве что для дискредитации.

Следовательно, богатые рантье будут ползти домой и искать защиту у Кремля. Чем больше они будут чувствовать себя неуверенно, тем сильнее будет их надежда на репрессивный режим, как способ защиты.

Вытолкнутая из Запада российская элита станет оплотом тоталитаризма, не демократии! А как же с надеждами на раскол правящего класса и появление тех, кто поддержит про-западный курс и реформы? Смельчаки эти, возможно, и выскочат из деморализованной и прогнившей накипи – но под давлением не извне, а под напором снизу.

Между тем, любой российский лидер – и Путин, и пост-Путин — вынужден будет думать, как успокоить требующий справедливости народ. И как же решить эту задачу? Правильно! Отдать на съедение старых порученцев и нанять новых. Вот самая эффективная легитимация власти! Особенно в обществе, жаждущем возмездия за свою беспросветную жизнь.

Российские олигархи-назначенцы и бюрократы-олигархи федерального и местного пошиба — самый антинациональный, но и самый беззащитный элемент политического класса.

Прокаженные на Западе. Прокаженные в России, которая формируется сегодня. Они еще под защитой власти. Но в любой момент они будут брошены толпе в российском Колизее.

Впрочем, если речь идет об окружающей мире, все мы прокаженные. Оказавшись в Лондоне, Вашингтоне либо Вене, каждый из нас может стать объектом подозрения: а не шпион ли он (она); что он (она) здесь потерял (потеряла)? Нам предстоит узнать, что такое жить в Державе, которая внушает миру стремление окопать ее рвом.

1. А как же саммиты президента Путина с остальными лидерами? Вот только что наш лидер посетил мировую тусовку в Париже. Пустое. Символизм. Способ создать у Кремля ощущение включенности, чтобы умерить его желание бить окна в чужих домах. Неглупая тактика.

PPSS. А чтобы узнать, какой стереотип отношения к русским формируется в западном обществе, стоит посмотреть сериалы— «Американцы» и «Оккупированные». Там ничего не осталось от симпатий к русским, которые присутствовали в Бондиане. Помните «Из России с любовью»? Теперь такой сюжет просто невозможен.

Шевцова: Наступает время «Русской Рулетки»

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 4.6 (оценок:9)



Реклама Обратная связь
PDF-выпуски  
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
reklama.gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY