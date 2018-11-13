«В советское время был бы расстрел!» В России школьников отчитали за надпись «Путин – вор»

Ученики записали на видео разговор с учительницей, угрожавшей им «охраной президента».

Самара, 9 сентября 2018 года, акция против повышения пенсионного возраста в России

В селе Таёжное Богучанского района Красноярского края России учитель школы №20 отчитала учеников «10А» класса за то, что один из них написал на доске фразу «Путин – вор».

Видеозапись разговора женщины с учениками и фотография доски с надписью днем во вторник были опубликованы в сообществе «Убежище Мурзача» в социальной сети «ВКонтакте» (материалы доступны только для членов сообщества), а затем – в открытом доступе пользователем YouTube.

Если судить по газете, которую во время беседы демонстрирует ученикам преподаватель, описываемые события произошли в период 11-13 ноября 2018 года. Педагог, в числе прочего, пугает учеников расстрелом и угрожает им приездом «охранников Путина» из Москвы.

Радио Свобода приводит полную расшифровку беседы, снятой на видео одним из учеников класса:

– (Учитель) Президент наш, которому «10А» нанес вчера глубочайшее оскорбление, и за которое в советское время был бы расстрел… Я с учителями со всеми переговорила по поводу вашего класса и настаиваю на собрании с вашими родителями, потому что скатились с успеваемости, не говоря о поведении.

Вот: вместо оскорбления, которое нанес вчера ваш класс, он шлет вам привет (показывает передовицу газеты «Ангарская правда», издаваемой в райцентре Богучаны, с заголовком «Привет от президента» – статья посвящена победе одного из проектов «Фонда развития Богучанского района» в конкурсе президентских грантов для НКО).

– (Ученица) Да не нам он шлет, а Богучанску.

– Алена… Алена!

– При чем здесь… что он для нас сделал? Для Таёжного?

– Алена, тебя вчера не было, ты не в курсе.

– Все знают, что они сделали. Почему вы ругаетесь на весь класс, если это сделали какие-то парни?

– Алена, ты перебила меня, не мешай.

– Я вас не перебивала.

– Все, не мешай. Хочешь быть учителем – окончи пединститут, отработай 60 лет, как я, тогда вставай и говори.

– То есть вы не сможете выслушать мое мнение?

– Я еще раз повторяю тебе, я не разрешила говорить. И замолчи. Изучите правила поведения учащихся в школе. И на уроке. На уроке говорят ученики только с разрешения учителя. Еще раз повторяю: если бы я только пустила в ход вот это все, и вызвала полицию… это я не стала просто навлекать позор на школу. Уговорили меня вчера, хотя человек 8 учителей скверно говорят о поведении в вашем классе, а из-за поведения опустилась и успеваемость. Еще раз говорю: благодарите, что я не раскрутила это дело.

– (Ученик) Что вы на меня-то все время смотрите?

– А тебе кто разрешил говорить?

– Так это не я сделал!

– А я разве сказала…

– Хватит меня обвинять!

– А я разве сказала…

– Да вы на меня все время смотрите.

– А ну-ка прекрати! Я говорю «10А», а не конкретно какую-то фамилию.

– И на меня смотрите.

– Я еще раз повторяю! Я говорю о «10А», и пусть на совести того, кто это написал и кто, как трус, скрывается.

– Правда?

– Последнее. Пришли учиться?

– (Ученик) Ведите урок, раз мы пришли учиться.

– Не хотите учиться? Ваше дело. Есть техникумы и так далее. Но «10А» скатились. Как в успеваемости… я думала, может быть только у меня. Побеседовала с учителями – да там, говорят, сплошь и рядом. И никакого самовольства! И никакого варварства! Чтобы в шкафы там кого-то запирать, тут что-то дергать, что-то писать. Вы – старшеклассники, опора школы.

Вы что думаете? В варваров превратились! Я, девочки, так сильно о вас не говорю. Но мальчики, кучкуются там около этих шкафов, там что-то дернут, кто-то кого-то запрет. Это разве старшеклассники на выпуске из школы?

И еще: чтобы мне вопросов не нужных, типа, «а вы верите там во что-то» среди урока не задавали! Я больше на них реагировать не буду. Все, я сказала. Еще раз повторяю – благодарите, что я не раскрутила это дело и не подала в полицию заявление! Быстро бы установили, кто это сделал. У нас, конечно, у учителей, есть предположения, но…

– (Ученик) Я!

– …мы оставим эти предположения у себя. Я думаю, что после этого инцидента никакое сквернословие, никакое оскорбление не будет написано ни в чей адрес. А тем, кто, или тому, кто написал, я советую: напишите это слово, запечатайте в конверт и пошлите. Я вам подскажу адрес: Москва, Кремль, Администрация президента. Там быстренько вылетят сюда и разберутся. У Путина телохранители есть! Его охраняют.

А какой-то ученик или ученица «10А» вдруг обвиняет его в воровстве. У вас есть доказательства? Все, я закончила. Повторяю: чтобы на уроке была такая дисциплина, какая положена по правилам поведения. И думаю, что сквернословий больше не будет.

***

Это не первый случай конфликтов между учениками и учителями в российских школах, прямо или косвенно связанных с протестной активностью молодых людей в российских регионах.

О некоторых из них писало и Радио Свобода: так, в декабре 2017 года учитель «11А» класса барнаульской школы №110 отговаривала своих учеников идти на митинг сторонников Алексея Навального, пугая их сломанными судьбами и предлагая им в качестве альтернативы сходить на митинг «в поддержку присоединения Крыма», а в марте 2017-го учитель из Томска назвал своих учеников, вышедших на митинг против коррупции, «либерал-фашистами» и «изменниками».