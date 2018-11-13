Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
Генсек IndustriAll: «Надеюсь, Лукашенко не ставит задачу вернуться в «позорный» список?»
Цитата дня. Глава Беларуси – о начале политической «вакханалии»
З Мінкульта звольнілі адыёзную Ірыну Дрыгу, якая змяніла межы ахоўнай зоны ў Курапатах
Остановился «вонючий» завод в Светлогорске: «Китайцев изгнали, а они забрали компьютерный мозг»
«Не старый и не больной» Cемашко назначен послом в РФ – Путин воспринял это с улыбкой
Как изнутри выглядит новое здание Верховного суда стоимостью несколько миллионов долларов
Военный эксперт не согласился с Лукашенко по поводу нужности танков
Кадр дня. Премьера и министра экономики удивили новыми разработками
Умер композитор Игорь Лученок
Карягин: Если не вырастут зарплаты, из страны уедет два миллиона молодых белорусов
Milavitsa «проседает» в Беларуси
Чубайс: Россия отстает не только от Европы, но и от Казахстана
Порвали, но не сильно: минское «Динамо» выиграло первый матч с новым главным тренером
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
У Лукашенко в СНГ появился серьезный оппонент – назревает открытый конфликт
Кадр дня. С какими лицами смотрели на опоздавшего Путина Трамп, Макрон и их жены
Мясникович в Париже. Фотофакт
Замглавы Администрации президента удивился невыполненному обещанию Лукашенко
Заико: Путину Лукашенко сейчас не нужен

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Как «БелДжи» за год потерял 10 тысяч автомобилей
Шесть мифов о насморке. Почему не помогут прогревание и чесночный сок
Бабченко: «Приезжайте в аэропорт и посмотрите на выражение лиц выходящих с рейса из Минска»
«Коммунистический взгляд на сексуальную жизнь привел к резкому росту изнасилований»
Карбалевич: «Глава Беларуси постарел, устал, стал тяжелее на подъем»
«Прямо волшебники!» Как магазин-тюбетейка в райцентре за день зарабатывает тысячи долларов
Украинский эксперт о Лукашенко-миротворце: «Ты его в дверь, а он в окно»
Восстание Оршанщины из пепла и руин: ожидание и реальность
«Это уже не «Время», а КВН какой-то. Даже смешнее»
Испытано на себе. Как я «попала» на $ 250 в польской больнице с белорусской страховкой
Лукашенко вовлек Путина в скандал на ОДКБ
Два способа, как белорусам обойти новые правила беспошлинного ввоза
Как молодые белорусы получают «военник» без службы в армии
Академик с расчетным листком опроверг главу НАН: «За октябрь я получил 496 рублей»
Дарья Шманай сдувает со стола Лукашенко пылинки перед саммитом ОДКБ. Видеофакт
Рекорд? Минский таксист запросил 195 рублей за поездку из аэропорта
«В белорусской армии есть только один президент, и имя его — Владимир Владимирович Путин»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Кадр дня. С какими лицами смотрели на опоздавшего Путина Трамп, Макрон и их жены
Как блогер уличил крупного застройщика в обмане Лукашенко
Как Лукашенко выглядел на фото с Пашиняном, с которым повздорил из-за генсека ОДКБ
Лопес показала «голое» платье, которое легко может сорвать ветер
Сара едет. В Исландию!
Как модель Playboy с 6-м размером бюста дразнит 7 миллионов подписчиков
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Профсоюзы
13.11.2018
Генсек IndustriAll: «Надеюсь, Лукашенко не ставит задачу вернуться в «позорный» список?»

Лидер Глобального союза IndustriAll Вальтер Санчез выступил в поддержку солигорских монтажников. В своем письме он призвал Александра Лукашенко «не портить имидж Беларуси» и напомнил о «позорном» списке.

Вальтер Санчез просит оказать содействие в регистрации первичной профсоюзной организации работников унитарного строительного предприятия «Трест «Реммонтажстрой» Белорусского Независимого профсоюза, сообщает сайт belnp.org.

«От лица Глобального cоюза IndustriALL, представляющего интересы более 50 миллионов работников в 140 странах мира, я обращаюсь к Вам, чтобы выразить возмущение в связи с решением Солигорского районного исполнительного комитета, который 22 октября 2018 года повторно отказал в государственной регистрации организационной структуры Белорусского Независимого профсоюза, членской организации IndustriALL», — говорится в письме.

Генсек IndustriAll считает этот отказ «надуманным», поскольку в официальном ответе нет полной аргументации. Настоящая же причина, по мнению международной организации, заключается в нежелании регистрировать структуру Независимого профсоюза.

«Подобные действия не только портят имидж Беларуси, но и нарушают внутреннее законодательство страны, в том числе Конституцию Республики Беларусь, а также международные нормы. В частности, ратифицированную Вашей страной Конвенцию Международной Организации Труда № 87 «О свободе объединений и защите права объединяться в профсоюзы». Республика Беларусь ранее уже включалась в позорный «короткий» список стран, где нарушения прав трудящихся были наиболее жесткими. Надеемся, что ваша страна не ставит перед собой задачу вернуться в него?» — говорится в письме.

Обращаясь к Лукашенко как к гаранту Конституции и лидеру страны, Вальтер Санчез от лица членов организации требует оказать содействие в регистрации первичной профсоюзной организации работников унитарного строительного предприятия «Трест «Реммонтажстрой» Белорусского Независимого профсоюза и прекратить дискриминацию белорусских граждан на основании профсоюзного членства.

Также Генеральный секретарь профсоюзного объединения обратился и к председателю Солигорского райисполкома Олегу Поскробко.

Напомним, что около 400 работников строительно-монтажного предприятия с мая этого года не могут зарегистрировать свою организацию в местных органах власти. Работники уже дважды получили отказ. Белорусский Независимый профсоюз подал исковое заявление на действия местных чиновников в Солигорский районный суд. 13 ноября БНП намерен провести пикет протеста на стадионе «Строитель».

В «стабильном» Солигорске горняки и монтажники заявили три акции протеста

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5



Реклама Обратная связь
PDF-выпуски  
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
reklama.gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY