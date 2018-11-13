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Скандалы
13.11.2018
Марина Светлова
Полгода назад «Арену-Сити», где рухнул потолок, проверяло МЧС по требованию Лукашенко

Тогда ничего, что могло бы угрожать людям, не обнаружили.

Обрушение потолка в торговом центре «Арена-Сити» вызвало много вопросов. Как недавно построенное здание вдруг развалилось?

А пока правоохранители ищут виновных в произошедшем, напомним, что в конце марта МЧС проверяло ТЦ «Арена-Сити» на предмет безопасности. Сразу после трагедии в Кемерово, где в кинотеатре погибли дети, Александр Лукашенко потребовал проверить торговые центры и места массового скопления.

— И у меня просьба и поручение вам: жесточайшим образом наказывать, если только вы увидите где-то какие-то недоработки, которые могут повлечь тяжелые последствия, особенно для людей, и, недопустимо, для детей, — поставил задачу Александр Лукашенко.

Как сообщал TUT.BY, 26 марта торговый центр «Арена-Сити» был проверен МЧС. Тогда, судя по всему, серьезных нарушений выявлено не было.

Вчерашнее ЧП вызвало бурную реакцию граждан. «Страшно жить. К ответственности виновных! Нельзя пропускать такое!», — пишут комментаторы на дискуссионной площадке talks.by.

«Да уж, на совесть была сделана конструкция!»

«Китайские технологии строительства. Здание разрушилось, как будто ему 300 лет».

«И это еще снег не выпал».

Некоторые тут же вспомнили, что ТЦ строил приближенный к Лукашенко бизнесмен Юрий Чиж.

«Строил Чиж, а накажут стрелочника – главного электрика какого-нибудь».

«Виновных не будет, строили друзья царя, а друзья друзей контролировали строительство и принимали в эксплуатацию. Таких по стране много строений».

«А виновата во всем жадность. Набивая свои карманы по цепочке от верха к низу, каждый хочет урвать побольше. То, что осталось, идет на строительство и отделку, поэтому все быстро приходит в негодность».

 
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