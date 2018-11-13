Услышали зов Лукашенко? Восемь овец из Литвы через лес сбежали в Беларусь

Зацепило! Наверное, сложно придумать более символичный сюжет. Восемь овец из Литвы перешли границу и ушли в Беларусь.

Видео этого эпохального побега было снято камерой пограничной заставы 10 ноября в окрестностях деревни Зелянкай. Примечательно, что в нашу страну овцы ушли через лес.

Подобные сюжеты побега нередки. Правда, чаще речь в них идет о диких животных. В августе интернет позабавила история волка Рыжего, который убежал из Беларуси и завел семью в Польше. Символизм этого сюжета также мало кого оставил равнодушным.

Но если умные и хитрые животные делают ноги из нашей страны, то животные менее сообразительные, как видим, наоборот.

Пикантность ситуации добавляет то, что буквально неделю назад президент Беларуси призвал развивать в стране овцеводство. И, словно услышав его зов, литовские парнокопытные тут же рванули в нашу страну за лучшей жизнью.

Как сообщает DELFI, швенченские пограничники уже проинформировали об инциденте своих белорусских коллег, однако найти беглецов пока так и не удалось.

В общем, все получилось, как в той поговорке, где и волки сыты, и овцы целы. Хотя, с последним утверждением можно поспорить, учитывая, для чего Александру Григорьевичу понадобились овцы.