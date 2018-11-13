Фотожабы: «Передайте Лукашенко, мы еще потерпим»

«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных актуальным событиям в Беларуси и мире.

В Беларуси больше 3 млн человек не могут позволить себе минимальный набор товаров и услуг

Разговорчики в сети: «Если даже Белстат 34% нищих нарисовал, то сколько их на самом деле?»

Власти хотят усилить контроль за выпускниками, которые уклоняются от распределения

Россия выделит Беларуси очередной кредит

«От презрения до иронии». Реакции на визит Путина в Париж

В России в Нижнем Новгороде разгорелся скандал из-за неудачной реставрации мозаики на фасаде одного из бассейнов

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«Хлопчик, водочки нам принеси, мы самолет продаем»