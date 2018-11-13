Лукашенко кусает локти, что не поехал в Париж?

Пожалел ли глава Беларуси, что делегировал эту роль Мясниковичу? Думается, пожалел и не раз.

Фото sovrep.gov.by

Причина, по которой Александр Лукашенко не поехал во Францию, официально так и не озвучена. Еще в конце сентября после получения приглашения посетить юбилейные мероприятия в Париже пресс-служба главы государства сообщала: «Вопрос прорабатывается с учетом графика главы государства».

Мы специально заглянули в график белорусского президента, чтобы выяснить, какие же неотложные дела, встречи и визиты задержали его в эти дни?

Оказалось, что кроме официальных поздравлений президенту Польши и президенту Анголы с днем независимости, сообщений за 11 ноября на сайте главы государства вообще никаких нет. После участия в саммите ОДКБ 8 ноября Лукашенко исчез на три дня и появился лишь 12 ноября для встречи с послом Азербайджана и председателем Государственного военно-промышленного комитета, что вряд ли требовало серьезной подготовки с личным участием Александра Григорьевича.

О встречах на высшем уровне или даже поездках по стране ничего не известно. Да и откуда им быть? Картошка выкопана, а мировые лидеры в этот день все были в Париже.

А вот Михаил Мясникович, возглавивший белорусскую делегацию во Франции, смог вдоволь насладиться обществом сильных мира сего. Фотографии с ними существенно пополнят домашнюю коллекцию председателя Совета Республики.

Мясникович в Париже. Фотофакт

Список лидеров, с которыми встретился Мясникович, выглядит внушительно. Как сообщает БЕЛТА, в ходе визита прошли краткие беседы главы белорусской делегации с президентами Франции Макроном, Украины Порошенко, Литвы Грибаускайте, Грузии Маргвелашвили, Сербии Вучичем, Молдовы Додоном, премьер-министром Армении Пашиняном, главами парламентов Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, а также с Министром иностранных дел Польши Чапутовичем.

Похоже, что Александр Лукашенко серьезно прогадал, делегировав представлять Беларусь кого-то вместо себя. Опасения оказаться на вторых ролях, в чем подозревали Лукашенко политологи, явно были напрасны. Будь глава государства в Париже, он наверняка нашел бы себе достойных собеседников и не только украсил свой фотоальбом, но и укрепил бы международные связи.

Более того, отказавшись от поездки, Лукашенко еще и упустил возможность укрепить свой имидж миротворца. Ведь помимо официальных мероприятий, посвященных столетию окончания Первой мировой войны, там проходил Парижский форум мира, на который наш голубь, увы, не прилетел.

А вот те президенты, которые не побоялись оказаться не на первых ролях, совсем не прогадали. Например, Петр Порошенко смог не только обняться с Эммануэлем Макроном, но и провести встречу с президентом Франции и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Фото president.gov.ua

Даже президент Литвы Даля Грибаускайте вовсе не смотрелась бедной родственницей, хотя наверняка ее страна сейчас не входит в число основных вопросов мировой закулисы.

Фото lrp.lt

В общем, Александру Лукашенко остается только кусать локти. Если присутствовала боязнь оказаться на второстепенных ролях, то она сыграла с ним злую шутку и явно не добавила политического веса. Хотелось быть главным, а в итоге получилось, что в памяти мировых лидеров он так и останется лишь подносчиком кофе для главных игроков.