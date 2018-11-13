Остановился «вонючий» завод в Светлогорске: «Китайцев изгнали, а они забрали компьютерный мозг»

Запуск нового завода белёной целлюлозы в Светлогорске пророчили на 2015 год, затем на 2017-й. Сейчас конец 2018-го — и на заводе остановлен производственный процесс, сообщают naviny.by.

Строила завод китайская корпорация САМСЕ.

– Китайцев с завода изгнали, а они забрали компьютерный «мозг», который фактически управлял технологическим процессом. А потом наши изгнали всех китайцев. Что будет дальше — непонятно, — рассказал Naviny.by источник, знакомый с ситуацией на заводе.

Как сообщила БелаПАН пресс-секретарь концерна «Беллесбумпром» Ружена Новицкая, «сейчас производство на предприятии приостановлено. Необходимы технические доработки».

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