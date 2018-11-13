«Не старый и не больной» Cемашко назначен послом в России

Александр Лукашенко назначил послом Беларуси в России бывшего вице-премьера Владимира Семашко.

Об этом сообщает БЕЛТА.

Долгое время именно Семашко отвечал за переговоры с Россией по нефти и газу.

20 ноября чиновнику исполнится 69 лет. В августе вскоре после увольнения из правительства глава государства так высказался о нем: «Там говорят, что, вот, Владимир Ильич Семашко старый, больной... Никакой он не старый и не больной. Голова у него на плечах приличная. И нам люди нужны. Может быть, в каком-то более узком сегменте. На линии прорыва, на конкретных участках».

Спустя месяц Лукашенко позвал Семашко на совещание по итогам белорусско-российских переговоров.

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