Как изнутри выглядит новое здание Верховного суда стоимостью несколько миллионов долларов

В распоряжении TUT.BY оказались фото изнутри этого сооружения. Смотрите, как выглядят интерьеры суда, который достроят в 2019 году.

Новое здание Верховного суда строят на улице Орловской, неподалеку от Дворца независимости. Снаружи сооружение визуально выглядит почти готовым.

В фойе главного входа установлена статуя Фемиды, стена украшена стеклянными витражами, на потолке висят несколько люстр. Судя по фотографиям, осталось лишь устранить малые недоделки и распаковать мебель.

Также сейчас в здании работает уже значительно меньше людей. Визуально работы осталось на несколько месяцев.

Ранее сообщалось о финансировании этого объекта. Такр, на стройку пришлось раскошелиться иранской компании «Кейсон»: речь шла о сумме в два миллиона долларов в качестве мзды за то, что им продлевают сроки возведения «Магнита Минска».

Кроме того, с обустройством объекта связан и ряд недешевых закупок. Например, герб и надпись «ВЯРХОЎНЫ СУД РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ» для фасада стоят больше 112 тысяч долларов. Также у завода «Каскад» для холла главного входа закупили хрустальную люстру индивидуального изготовления почти за 90 тысяч долларов. Нашлись среди тендеров закупки на поставку художественных изделий более чем за 800 тысяч долларов и обустройство фонтана с освещением почти за 300 тысяч долларов.

Малишевский: «Лаконичное освещение (!) Фемиды стоит почти $ 25 тысяч»