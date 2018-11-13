Военный эксперт не согласился с Лукашенко по поводу нужности танков

Глава государства заявил о необходимо развивать производство «умного высокоточного оружия».

В связи с этим военный эксперт Александр Алесин напомнил на naviny.by о словах главы Беларуси на полигоне в Ивацевичском районе месяц назад: «Для нашей Беларуси не танки главное, не самолеты, а специальные войска».

Эксперт отметил, что события на востоке Украины в очередной раз подтвердили, что танки (даже старые советские Т-64) по-прежнему играют важнейшую роль на поле боя.

То же подтверждает и опыт войны в Сирии, где исход боев зачастую решали именно танки. И хотя их там много жгли современными противотанковыми средствами, ударной мощи бронированных машин не было альтернативы.

Вместе с тем Алесин отметил, что глава государства был не очень категоричен в своих суждениях.

Лукашенко требует «умное» оружие, но денег не хватает даже на апгрейд танков. У Беларуси есть около 1345 советских танков, и только чуть более 440 из них модернизированы до более-менее современного уровня.