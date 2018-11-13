Дмитрий Колдун выступил на выборах в «ДНР»

Белорусский исполнитель Дмитрий Колдун принял участие в концертной программе в так называемой Донецкой народной республике. Концерт состоялся после выборов в органы власти «ДНР» 11 ноября.

В соцсетях уже появилось несколько видеороликов.

Сообщается, что концерт «Вместе к победе» собрал на площади Ленина более 15 тысяч жителей.

Концерту предшествовали народные гулянья, где пришедших развлекали хороводами, единоборствами и раздавали бесплатный час из гигантского самовара. Выступил и временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин, ставший в последствии главой республики. Мероприятие завершилось концертом звезд российской эстрады — певицы Юлии Михальчик и исполнителя Дмитрия Колдуна.

Пиар-менеджер певца Юлия Сажина отказалась комментировать выступление Колдуна.