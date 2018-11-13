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Кадр дня. Премьера и министра экономики удивили новыми разработками
Произошло это вечером 12 ноября на открытии Всемирной недели предпринимательства в «Белэкспо».
Премьер-министру Сергею Румасу и министру экономики Дмитрию Крутому продемонстрировали, в частности, коллаборативные роботы, которые могут работать совместно с человеком для создания различных продуктов.
Фото Ольга Шукайло, TUT.BY
Сергей Румас назвал предпринимателей «самой талантливой частью общества».