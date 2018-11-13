Умер композитор Игорь Лученок

Умер белорусский композитор, народный артист Беларуси и СССР Игорь Лученок. Об этом сообщил на своей странице в Фейсбуке композитор Георгий Суравнев.

В августе Игорь Лученок отпраздновал свой 80-летний юбилей. А 2 ноября был госпитализирован с инсультом в Городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи. Несколько дней он находился в тяжелом состоянии.

Игорь Михайлович Лученок родился 6 августа 1938 года в Минске в семье врача. В 1961 году он окончил Белорусскую государственную консерваторию имени Луначарского, после чего преподавал в музыкальных школах и училище, а также в пединституте. В 1982 году Лученок стал ректором консерватории — нынешней Академии музыки. В 1987 году ему было присвоено звание Народного артиста СССР. С 1980-го Лученок был бессменным председателем Белорусского союза композиторов.

Однако наибольшую известность ему принесли песни. Настоящими хитами стали его «Алеся», «Полька белорусская», «Майский вальс», «Жураўлі на Палессе ляцяць», «Мой родны кут» и многие другие. Его произведения исполняли «Песняры», «Сябры», «Верасы», Иосиф Кобзон, София Ротару, Валентина Толкунова, Лев Лещенко, Эдуард Хиль.