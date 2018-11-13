«От презрения до иронии». Реакции на визит Путина в Париж

11 ноября лидеры многих стран мира собрались в Париже, чтобы отметить столетие окончания Первой мировой войны. Владимир Путин прибыл на мероприятие у Триумфальной арки последним.

Эммануэль Макрон, Дональд Трамп, Ангела Меркель и другие главы государств вынуждены были дожидаться его появления, чтобы начать церемонию. Очередное опоздание российского лидера стало поводом для многочисленных шуток и критических комментариев.

Если я назову вам причину, по которой Путин "опаздывает" иногда на 30 минут, иногда ровно на 2 часа и 14 минут, а иногда ровно на 1 час и 45 минут, вы не поверите.

Но это та же причина, по которой голливудские продюсеры подтягивают даты премьер к дням рождения режиссёра/актёров. pic.twitter.com/hoaey8qSkO — Ехидные твиты (@_U_R_I_c) 12 ноября 2018 г.

Глеб Павловский

Он никогда не владел собой в этом отношении. Не знаю, как в гб терпели.

Наталья Геворкян

Читаю в ленте разнообразные соображения, почему П опаздывает даже тогда, когда его не ждут никакие неприятности. Помню, у девочек была (и есть, возможно) такая манера интересничать - прийти последней, эффектно, чтобы все взоры на тебя. Может, это у него девачковое?

В западных соцсетях за опоздание критиковали и Трампа, который приехал на поминальную церемонию предпоследним, отдельно от других лидеров, и отказался от поездки на американское военное кладбище – официальное объяснение гласит, что глава США не захотел создавать парижанам сложностей с перекрытием улиц, но многие заподозрили, что в действительности Трампу не хотелось мокнуть под дождем, и в качестве упрека предъявляли фото Обамы, которого такие мелочи не смущали.

Выражения лиц участников церемонии на фото, где к ним присоединяется опоздавший Путин, в соцсетях разобрали на атомы.

​Глеб Морев

когда не надо слов

Виктор Шендерович

Правильный ракурс )

Иван Яковина

Найдите на фото счастливого российского агента!

Сергей Медведев

Вся гамма, от презрения до иронии. И профессиональная девелоперская улыбка Трампа

Евгений Минченко

Все пишут, что Путину радовался только Трамп. Но это не так. Посмотрите на лицо Бриджит Макрон.

Анастасия Миронова

Приезд Путина. Слева направо: презрение, добродушное снисхождение, тревожное недоверие, злость, показная благожелательность на фоне сдерживаемого легкого раздражения. После. Церемония. Слева направо: озлобленность + скука, обиженное любопытство, полнейшая расслабленность, сильная нервозность и злость.

Мелании Трамп патологически неинтересно, она огорчена, что вынуждена присутствовать. Меркель приехала в хорошем расположении и моментально впала в сильнейшую тревогу, как только стало ясно, что Путин задерживается, после его приезда расслабилась полностью, но не сразу, поначалу всматривалась в его лицо и искала какие-то сигналы снять тревогу и недоверие. Трамп во время ожидания был близок [к тому], чтобы выйти из себя, но короткое опоздание сразу простил, к Путину относится с искренним добродушием более старшего и сильного. Макрон взбешен и остался таким до конца церемонии. Путин горд, у него на лице чувство сатисфакции. На подходе к ним он проводит языком по зубам - жест, которым сублимируют выражение триумфа, если табуирована открытая жестикуляция. Самая сложная для прочтения мимика - у Бриджит Макрон, потому что она лучше других собой владеет. Она растерялась, когда ее заставили ждать, волновалась за мужа, не знала, как сохранить лицо, тем не менее почти не выпустила раздражения, к приезду Путина сделала лицо искренней доброжелательности. Но ее движения показывают, что она эмоционально в полном синхроне с мужем, просто прекрасно собой владеет.

Василий Гатов

Не знаю как вам, но мне ужасно грустно от субъективной расшифровки взглядов мировых лидеров на специально опоздавшего Путина. Все они думают только одно: «чтоб ты сдох побыстрее». К сожалению, это вполне инклюзивное мнение, и оно распространяется не только на российского президента.

Повеселили комментаторов и другие фотографии с церемонии. Особенно много комментариев собрал второй снимок дня – момент, предшествовавший рукопожатию Трампа и Путина.