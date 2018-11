«От презрения до иронии». Реакции на визит Путина в Париж

Эммануэль Макрон, Дональд Трамп, Ангела Меркель и другие главы государств вынуждены были дожидаться его появления, чтобы начать церемонию. Очередное опоздание российского лидера стало поводом для многочисленных шуток и критических комментариев.

Глеб Павловский

Он никогда не владел собой в этом отношении. Не знаю, как в гб терпели.

Наталья Геворкян

Читаю в ленте разнообразные соображения, почему П опаздывает даже тогда, когда его не ждут никакие неприятности. Помню, у девочек была (и есть, возможно) такая манера интересничать - прийти последней, эффектно, чтобы все взоры на тебя. Может, это у него девачковое?

В западных соцсетях за опоздание критиковали и Трампа, который приехал на поминальную церемонию предпоследним, отдельно от других лидеров, и отказался от поездки на американское военное кладбище – официальное объяснение гласит, что глава США не захотел создавать парижанам сложностей с перекрытием улиц, но многие заподозрили, что в действительности Трампу не хотелось мокнуть под дождем, и в качестве упрека предъявляли фото Обамы, которого такие мелочи не смущали.

Just retweet this photo so @realDonaldTrump can see it. pic.twitter.com/35VigPoAH8