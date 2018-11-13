У Чижа забирают «Динамо»

Слухи о том, что олигарх Юрий Чиж расстанется с очередным своим активом (или пассивом) – футбольным клубом – ходили давно. Как сообщает «Прессбол», процесс передачи минского «Динамо» запущен.

Фото «Трибуны»

Юрий Чиж стал владельцем знаменитого клуба в конце 1999 года. Особого счастья «Динамо» это не принесло. Последний раз «бело-голубые» выигрывали чемпионат страны в 2004 году. Другими звучными победами экс-флагман своих болельщиков тоже е радовал. А вот поражениями… Чего стоит только летний разгром в Петербурге – 1:8.

Свежие новости о будущем минского клуба опубликовал «Прессбол»:

«Динамо» доигрывает чемпионат в полном неведении относительно своего будущего. Кругом только и говорят, что клуб сменит собственника — по сведениям «ПБ», процесс передачи уже запущен. Правда, когда он завершится, и главное — кто станет новым хозяином? — еще не известно. А пока команда как будто сама по себе».

Ранее о своих претензиях на «Динамо» заявлял бизнесмен Владимир Япринцев, бывший партнер Юрия Чижа. В числе возможных новых хозяев клуба также назывались Мингорисполком, IT-предприниматель Виктор Прокопеня и другие.

То, что «Динамо» меняет владельца – это нормально. Непонятно только, почему этот процесс проходит в режиме спецоперации.

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