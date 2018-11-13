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Экономика
13.11.2018
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Milavitsa «проседает» в Беларуси

Продажи холдинга Silvano Fashion Group, в состав которого входит белорусский производитель белья «Милавица» и еще четыре компании, сократились за девять месяцев 2018 года на 0,5%.

На этот показатель повлияло серьезное падение на втором по значению рынке сбыта – в Беларуси.

Согласно отчету SFG, за этот период продажи группы на белорусском рынке составили 12,697 млн евро, что на 12,3% меньше, чем в аналогичный период прошлого года.

Как сообщается в документах SFG, в Беларуси группа сосредоточится на повышении прибыльности розничного бизнеса, а также продолжит расширять сеть магазинов «в зависимости от наличия доступных по цене торговых площадей». Доля Беларуси в совокупном объеме продаж эстонского холдинга в итоге уменьшилась с 28,9% до 25,5%.

В то же время продолжается рост бизнеса SFG в России: из общего объема продаж в 49,835 млн евро на долю российского рынка пришлось 30,053 млн евро или свыше 60%. За девять месяцев текущего года продажи марок Milavitsa и Lauma в России увеличились на 8%.

Объемы продаж в Украине и доля ее рынка в общих показателях несопоставимы с Россией и Беларусью. В январе-сентябре 2018 года на украинском рынке было продано продукции на сумму 2, 258 млн евро. Продажи, как и в России, росли, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 4,1%.

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