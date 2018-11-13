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Спорт
13.11.2018
Михаил Миронович
Порвали, но не сильно: минское «Динамо» выиграло первый матч с новым главным тренером

12 ноября минское «Динамо» провело первый матч в чемпионате Континентальной хоккейной лиги под руководством нового главного тренера Андрея Сидоренко.

Здесь и далее фото hcdinamo.by

У этой игры было сразу несколько подтекстов. Вечером в понедельник минчане принимали на «Чижовка-Арене» челябинский «Трактор», а Андрей Сидоренко сам родом из тех краёв, карьеру хоккеиста начинал в этом клубе, и даже возглавлял его лет восемь назад. Мало того, в тренерский штаб «медведей» (неофициальное прозвище уральской дружины, на эмблеме которой изображен белый мишка, грызущий клюшку) ныне входит легендарный вратарь сборной Беларуси и минского «Динамо» Андрей Мезин.

А еще накануне матча форвард «зубров» Илья Литвинов заявил:

– Думаю, мы разорвем этот «Трактор» на радость зрителям!

Заявление выглядело самонадеянным, учитывая сложившуюся ситуацию: «Динамо» находится на последнем месте в таблице Западной конференции КХЛ. Но хозяева запрягли очень быстро, открыв счет уже на 43-й секунде матча.

Уже на 6-й минуте подопечные Сидоренко удвоили преимущество, продолжая оправдывать обещание Литвинова.

Но постепенно «Трактор» пришел в себя и начал утюжить защитные порядки минчан. Челябинцам еще в первом периоде удалось сократить разрыв в счете.

А ключевой эпизод матча случился на исходе второй двадцатиминутке. Суровые челябинские парни совсем распоясались на льду «Минск-Арены» и были близки к тому, чтобы восстановить равновесие. Но Сидоренко очень вовремя взял тайм-аут, после которого воспрявшие духом минчане забросили третью шайбу.

В заключительном периоде счет не изменился – 3:1 в пользу «Динамо». Можно сказать, что «зубры» забодали «медведей». Ну или порвали, но не сильно.

После этой победы минчане сократили отставание от зоны плей-офф до 5 очков. Следующий матч «Динамо» также проведет на льду «Чижовка-Арены» – 14 ноября против магнитогорского «Металлурга».

 
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