Модель, которую не пустили в Лувр из-за глубокого декольте, иногда вообще ходит голой

Австралийская модель Ньюша Сиех получила свои 15 минут славы после того, как её не пустили в Лувр из-за слишком большого выреза.

Об этом инциденте сообщили многие медиа. На самом деле знаменитому музею еще повезло: в гардеробе Ньюши хватает и более вызывающих прикидов.

С одной стороны, непонятно, когда это Лувр превратился в монастырь. Если уж придираться к внешнему виду Ньюши, то куда более очевидным объектом претензий выглядит не декольте, а чудовищно перекачанные губы.

По крайней мере, собираясь в Лувр, модель хоть как-то оделась, что с ней случается не всегда.

Эффектное, но рискованное декольте Эми Адамс (фото)