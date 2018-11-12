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Лица
12.11.2018

boredpanda.com

Мастер из Беларуси делает тату в стиле сюр

На его инстаграм подписались более 118 тысяч пользователей.

Когда французские художники Джордж Сера и Поль Синьяк в 1886 году изобрели пуантилизм (направление в живописи, в основе которого лежит манера письма мазками правильной прямоугольной формы), они наверняка не предполагали, что однажды созданный ими стиль будет применен для нанесения татуировок. Но это именно то, чем занимается белорусский тату-мастер Илья Брезинский.

Илья живет в Санкт-Петербурге и специализируется на татуировках в стиле дотворк и блэкворк. Его работам присущ несколько сюрреалистический дизайн, зачастую напоминающий картины Дали, а использование стиля дотворк создает эффект объемности изображения, которого сложно достичь при помощи других тату-техник. Работы Ильи преимущественно черно-белые.

На инстаграм мастера подписались более 118 тысяч пользователей. И их легко понять, взглянув на фотографии чуть ниже.

 
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