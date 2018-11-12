«То есть вешать видео – это плохо, а бухать и петь «Мурку» — это богоугодное дело?»

Антон Орехъ – о тайниках православной души и борцах с экстремизмом.

Наверное, это и называется частно-государственное партнерство. ВКонтакте поставляет заготовки, а Центр Э и судьи из этих заготовок изготавливают дела. И либо пополняют казну штрафами, либо пополняют нары постояльцами. Меня, честно говоря, смутило, что Иван Барбаков из Петербурга признал свою вину. С другой стороны, люди сознаются в надежде на более мягкий приговор. Ну, если для Барбакова 300 тысяч – это не деньги, то будем считать, что он всё правильно сделал.

Но я бы хотел узнать, что думают борцы с экстремизмом, а также судьи насчет архимандрита Венедикта? Мирянина Барбакова же не просто так штрафанули на 300К. Мирянин Барбаков разместил у себя с некими язвительными комментариями колядки святого отца.

Данный богобоязненный старец в церковном помещении не псалмы же распевал. Пастырь наяривал «Мурку» и делал это даже лучше Промокашки из культового кинофильма. Вы сами подумайте: духовная особа в минуту экстаза, махнув навскидку грамм эдак 150, начинает изливать душу окружающим. Что у Венедикта в тот момент было в душе, то он и выплеснул. Из тайников православной души архимандрита полились на строки Евангелия, а блатной гимн.

То есть когда архимандрит предстанет перед Господом, Отец Небесный спросит с него строго по делам его и грешный Венедикт начнет блеять что-то вроде «На реках Вавилонских, тамо седохом и плакахом». А Господь ему ответит: «Это и я так могу» — «А что же Тебе спеть?» — «Мурку!». Но в том помещении церковном не один архимандрит зажигал. Собравшиеся, люди, судя по всему, тоже весьма набожные, подпевали этим бесовским зонгам весьма охотно.

И вот поэтому я хочу поинтересоваться: не является ли такое поведении церковных иерархов богохульным и оскорбляющим чувства верующих? И если уж на скамье подсудимых оказался гражданин, который эту похабщину разместил и выразил к ней свое презрение, то почему же рядом с ним под судом не оказался певучий Венедикт?

То есть вешать видео – это плохо, а бухать и петь «Мурку» — это богоугодное дело, и чувства верующих только укрепляющее? Чувства верующих – как ненадежные струны. Никогда не знаешь, какую струну заденешь и как она зазвенит. Оскорбить этих чутких людей – проще простого. Особенно если эти люди имеют отношение к Центру Э и особенно если вы опрометчиво написали что-то ВКонтакте.