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Зацепило!
12.11.2018
Кирилл Иванов
Правительство пообещало бюджетникам «по 800». Стоит ли обольщаться?

Зацепило! Вспоминаем, о чем говорят эксперты и статистика.

Правительство прогнозирует, что средняя зарплата бюджетников в в 2019-м составит 800 рублей, по стране — 1000 рублей, сообщает TUT.BY.

— Фонд заработной платы сформирован, исходя из того, что у нас средняя заработная плата в бюджетной сфере будет на уровне 80% от средней зарплаты по экономике, — цитирует портал министра финансов Максима Ермоловича.

Стоит ли обольщаться нянечке или медсестре при виде таких прогнозов? Попробуем разобраться.

Для начала напомним, как власти в последнее время озаботились размерами зарплат бюджетников.

В августе Александр Лукашенко раскритиковал правительство Андрея Кобякова за панические настроения, вызванные поручением достичь средней по стране зарплаты в 1000 рублей.

— Сколько крови попортили для того, чтобы (лично мне пришлось это делать) убедить правительство, что люди хотя бы несчастных тысячу рублей среднюю заплату в стране должны иметь. Что надо подтянуть в этом году самые низкооплачиваемые слои (нянечки в детских садах, медсестры и нянечки в больницах, которые носятся с детьми и с нами, когда мы приболеем, люди культуры, социального обслуживания). Их надо сегодня подтягивать выше, — заявил тогда глава государства.

В итоге новоназначенный премьер-министр Сергей Румас первым делом пообещал сделать основной оценкой работы правительства рост благосостояния людей. Вскоре было объявлено о повышении зарплат некоторым работникам бюджетных организаций.  

«Средняя зарплата — это не всем и даже не половине»

Возможно, в глазах многих прогнозы правительства о зарплатах в 800–1000 рублей и выглядят многообещающе. Но эксперты рекомендуют не питать иллюзий.

В недавнем интервью «Салідарнасці» старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб подробно пояснил, почему выступление руководителя страны о зарплатах нянечек было образцом популизма.

По словам эксперта, достижение средней зарплаты в тысячу рублей в обозримом будущем возможно. Но достижение цели, чтобы каждый работник бюджетной сферы получал заветную сумму, очень далеко.

Аналитик подчеркнул, что увеличение средних зарплат в Беларуси происходит за счет тех, у кого и без того зарплаты высокие, выше средних. У широких слоев населения доходы не особо и растут, а по отношению к средней зарплате даже снижаются:

— Это естественная тенденция для бедных стран, для неэффективных экономик, для государств, где социальные вопросы только декларируются, а не решаются.

Три миллиона малоимущих

Еще одним весомым подтверждением слов экспертов о том, что средняя зарплата не для всех, служат неутешительные сведения официальной статистики. Начиная с 2014-го число малоимущих увеличилось с 1,7 млн человек до 3 миллионов (34%). Речь идет о среднедушевых располагаемых ресурсах, не превышающих минимальный потребительский бюджет в расчете на одного члена семьи из четырех человек в месяц.

«Если даже Белстат 34% нищих нарисовал, то сколько их на самом деле?»

 
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