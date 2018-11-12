Петербуржца признали экстремистом за видео с попом, поющим «Мурку»

Калининский районный суд Петербурга приговорил Ивана Барбакова к штрафу в размере 300 тысяч рублей за разжигание ненависти и вражды к евреям и христианству.

Об этом сообщает объединенная пресс-служба местных судов.

Судья установил, что с октября 2017-го по апрель 2018 года Барбаков опубликовал во «Вконтакте» две унижающие евреев картинки, а также видео «Священнослужитель вдохновенно исполняет хит из уголовного репертуара (поп поет Мурку)» со своими комментариями.

Петербуржца признали виновным по части первой статьи 282 Уголовного кодекса России. Подсудимый свою вину признал.

В апреле в интернете появился ролик, на кадрах которого священник в подряснике и с крестом поет «Мурку» в окружении людей в трапезной московского храма. Личным решением патриарха Кирилла попавшего в центр скандала архимандрита Венедикта Циркова выслали из Москвы, напоминает Сноб.