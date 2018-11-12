Плоды «мягкой украинизации»: 91% детей учится на украинском языке

Новое исследование показало: доля украинского языка постоянно увеличивается во всех сферах.

Исследование провело движение «Простір свободи». Его результаты опубликованы на сайте dobrovol.org.

В целом украинский язык назвали родным почти 68% жителей Украины, русский – 13.8%, а русский и украинский вместе – 17.4%. За два года количество считающих украинский родным увеличилось на 6%.

Доля тех, кто учится на украинском языке, выросла до 91%. В основном увеличение произошло за счет первоклассников, более 95% которых в нынешнем году учатся на украинском. Причем больше всего процент вырос в Донецкой и Луганской областях, находящихся под контролем Украины.

В 2013 году на всеукраинских радиостанциях всего 2% песен исполнялись на украинском. За пять лет их доля выросла в 27 раз (!). Количество украиноязычных передач составило 84% для всеукраинских станций и 92% для местных.

В нынешнем году более 90% фильмов демонстрировали на украинском языке. Это большой прогресс – ведь пять лет назад было всего 68.4%.

В 2014 году тираж газет на украинском составил 29.2% от общего. Этот показатель в нынешнем году вырос до 33%. Четыре года назад 9.9% журналов (по тиражу) издавались на украинском, сейчас – 27.4%.

На телевидении похожая ситуация. Если в 2011-м в прайм-тайм показывали русскоязычные передачи, которые занимали 46.8% эфира на популярных каналах, то теперь они занимают всего 7.6 процента. Сейчас популярными стали украиноязычные передачи – 64.4% эфира самых рейтинговых каналов в прайм-тайм вещают на украинском (в 2011 году было чуть больше 22%).

В общепите украинский тоже распространяется все шире – уже 56% заведений общепита в крупных городах обслуживают клиентов по-украински (год назад – 49%), а в 74% на украинском есть меню (год назад – 65%).

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Показываем все данные в инфографике.

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