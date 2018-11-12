Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
Петербуржца признали экстремистом за видео с попом, поющим «Мурку»
Плоды «мягкой украинизации»: 91% детей учится на украинском языке
Эксперт: Если люди бегут из страны, значит, система не работает
В Австралии сотрудница клубничной фермы подкладывала иголки в ягоды, чтобы отомстить боссу
Цела Ахроменкі не могуць вывезці з Польшчы праз памылку ў пашпарце
Россия выделит Беларуси очередной кредит
Лукашенко рассказал, на сколько наша мирная страна должна увеличить объемы продаж оружия
Мясникович в Париже. Фотофакт
Власти хотят усилить контроль за выпускниками, которые уклоняются от распределения
В ДНР и ЛНР прошли выборы. Их не признают почти нигде
В телеге сегодня. «Давайте будем надеяться, что с нами и вами этого не случится»
В Беларуси больше 3 млн человек не могут позволить себе минимальный набор товаров и услуг
Місія «Паліклініка». Свабода выпусьціла вэб-гульню пра беларускую паліклініку
Кто и как шикует в российских тюрьмах
Кадр дня. С какими лицами смотрели на опоздавшего Путина Трамп, Макрон и их жены
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Холина ответила Высоцкой: Милая, вы вовремя вышли замуж за влиятельного режиссера
Коммерсантъ: «Лукашенко и остальные, судя по всему, были за любой кипеш, кроме голодовки»
Карбалевич: «Глава Беларуси постарел, устал, стал тяжелее на подъем»
У Лукашенко в СНГ появился серьезный оппонент – назревает открытый конфликт
Цитата дня. Как Кочанова объясняет коррупцию среди чиновников

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
«Это уже не «Время», а КВН какой-то. Даже смешнее»
Испытано на себе. Как я «попала» на $ 250 в польской больнице с белорусской страховкой
Лукашенко вовлек Путина в скандал на ОДКБ
Два способа, как белорусам обойти новые правила беспошлинного ввоза
Как молодые белорусы получают «военник» без службы в армии
Класковский: «Лукашенко предпочитает въезжать в Европу на белом коне, а не теряться в массовке»
Почему Бабич пока не рычит, а мурлыкает
Академик с расчетным листком опроверг главу НАН: «За октябрь я получил 496 рублей»
Жителей деревни не пустили посмотреть, как Лукашенко мост открывал
Как Лукашенко на деле спасает торговлю шаговой доступности. На конкретных примерах
Дарья Шманай сдувает со стола Лукашенко пылинки перед саммитом ОДКБ. Видеофакт
Рекорд? Минский таксист запросил 195 рублей за поездку из аэропорта
«В белорусской армии есть только один президент, и имя его — Владимир Владимирович Путин»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Как Лукашенко выглядел на фото с Пашиняном, с которым повздорил из-за генсека ОДКБ
Шуба для Лукашенко
Лопес показала «голое» платье, которое легко может сорвать ветер
Как сейчас выглядит Аральск-7 — город, где производили биологическое оружие, а потом забросили
Минские школьники записали на видео, как их загоняют в БРСМ
Сара едет. В Исландию!
Как модель Playboy с 6-м размером бюста дразнит 7 миллионов подписчиков
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Соседи
12.11.2018
Валерий Томилин
Плоды «мягкой украинизации»: 91% детей учится на украинском языке

Новое исследование показало: доля украинского языка постоянно увеличивается во всех сферах.

Исследование провело движение «Простір свободи». Его результаты опубликованы на сайте dobrovol.org.

В целом украинский язык назвали родным почти 68% жителей Украины, русский – 13.8%, а русский и украинский вместе – 17.4%. За два года количество считающих украинский родным увеличилось на 6%.

Доля тех, кто учится на украинском языке, выросла до 91%. В основном увеличение произошло за счет первоклассников, более 95% которых в нынешнем году учатся на украинском. Причем больше всего процент вырос в Донецкой и Луганской областях, находящихся под контролем Украины.

В 2013 году на всеукраинских радиостанциях всего 2% песен исполнялись на украинском. За пять лет их доля выросла в 27 раз (!). Количество украиноязычных передач составило 84% для всеукраинских станций и 92% для местных.

В нынешнем году более 90% фильмов демонстрировали на украинском языке. Это большой прогресс – ведь пять лет назад было всего 68.4%.

В 2014 году тираж газет на украинском составил 29.2% от общего. Этот показатель в нынешнем году вырос до 33%. Четыре года назад 9.9% журналов (по тиражу) издавались на украинском, сейчас – 27.4%.

На телевидении похожая ситуация. Если в 2011-м в прайм-тайм показывали русскоязычные передачи, которые занимали 46.8% эфира на популярных каналах, то теперь они занимают всего 7.6 процента. Сейчас популярными стали украиноязычные передачи – 64.4% эфира самых рейтинговых каналов в прайм-тайм вещают на украинском (в 2011 году было чуть больше 22%).

В общепите украинский тоже распространяется все шире – уже 56% заведений общепита в крупных городах обслуживают клиентов по-украински (год назад – 49%), а в 74% на украинском есть меню (год назад – 65%).

В Киеве пошли на меры по алкоголю, на которые не решились в Минске

Показываем все данные в инфографике.

Что происходит в странах Балтии, Польше и Украине? Читайте в нашем спецпроекте «Соседи»!

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 4.4 (оценок:25)



Реклама Обратная связь
PDF-выпуски  
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
reklama.gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY